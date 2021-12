Mercedes a « absolument tout donné » lors de la défaite au championnat – Hamilton – .

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes avait « absolument tout donné » pour remporter le championnat du monde des pilotes en 2021 après que Max Verstappen l’a refusé dans le dernier tour de la saison.

Dans une conclusion étonnante de la course et de la saison, Verstappen a dépassé Hamilton dans le dernier tour de la course pour ravir la victoire et le championnat du monde au pilote Mercedes.

Dans des scènes controversées, la course a été relancée après une période de Safety Car avec un seul tour à faire. Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a initialement informé les équipes que les voitures avec un tour de retard ne seraient pas autorisées à reprendre le tour de tête. Cependant, par la suite, il a choisi de permettre à un groupe de voitures doublées de dépasser dans l’avant-dernier tour et a immédiatement repris la course.

« Ça se manipule, mec ! » Hamilton a déclaré à l’ingénieur de course Peter Bonnington sur la radio de l’équipe après l’avoir dépassé sur la piste.

Mercedes a ensuite déposé deux réclamations distinctes en vertu des articles 48.8 et 48.12 du règlement sportif. Ils contestent le classement de la course et protestent contre Verstappen pour avoir dépassé Hamilton pendant la période de Safety Car.

S’exprimant immédiatement après la course, Hamilton a félicité son rival d’être devenu champion du monde.

« Tout d’abord, un grand bravo à Max et à son équipe », a déclaré Hamilton.

« Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année. Mon équipe, tout le monde à l’usine, tous les hommes et les femmes que nous avons et ici ont travaillé si dur toute cette année. Cela a été la saison la plus difficile et je suis si fier d’eux et si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

Alors que Mercedes a remporté le championnat des constructeurs, Hamilton a déclaré que l’équipe avait tout essayé pour l’aider à remporter son huitième titre de pilote.

« Nous avons tout donné », a-t-il déclaré. « Cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné et nous n’avons jamais abandonné – c’est la chose la plus importante.

« Bien sûr, je me sens bien dans la voiture ces derniers mois, surtout à la fin. Si je suis honnête, nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite juste que tout le monde reste en sécurité et passe un bon Noël avec toutes leurs familles et nous verrons pour l’année prochaine. »

