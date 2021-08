Mercedes a arrêté le travail aérodynamique de la W12 “il y a longtemps”

in

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait bien progressé avec sa voiture 2021, mais avait cessé de développer le package aérodynamique “il y a longtemps”.

Ayant vu leur voiture sur un pied d’égalité par rapport à ses rivaux Red Bull au début de la saison, leurs concurrents avaient apporté des améliorations régulières à leur voiture et élargi l’écart avec Mercedes, ce qui a conduit à cinq victoires consécutives pour Max Verstappen ou Sergio Perez. .

Mais après que les deux voitures Red Bull aient été impliquées dans des accidents lors des deux courses avant la pause estivale, Mercedes a pu dépasser ses principaux prétendants au titre et prendre la tête des championnats des pilotes et des constructeurs alors que la F1 s’arrêtait à mi-saison.

Alors que Mercedes et Red Bull continuent de se battre pour le championnat du monde, le patron des Silver Arrows a déclaré que leurs améliorations s’étaient maintenant arrêtées – même avec les deux titres en jeu.

“En termes de développement aérodynamique, nous nous sommes arrêtés il y a longtemps”, a déclaré Wolff.

« Le dernier développement s’est arrêté au printemps et la dernière mise à niveau qui a ensuite été produite, nous l’avons apportée à Silverstone, et cette mise à niveau fonctionne.

« Nous avons fait un pas en avant. »

La mise en œuvre d’un plafond budgétaire en Formule 1 pour la première fois a conduit les équipes à surveiller leurs dépenses et à concentrer leurs ressources sur les voitures de l’année prochaine plus tôt que d’habitude, d’autant plus compte tenu des changements radicaux de réglementation à venir en 2022.

Étant donné que Wolff pense qu’il pourrait y avoir jusqu’à six équipes dans la lutte pour le championnat du monde la saison prochaine – avec des réglementations entourant les voitures de plus en plus strictes – il reconnaît que chaque seconde de développement compte lorsqu’il s’agit de bien faire leur prochaine voiture.

S’ils vacillent ou ne maximisent pas leur potentiel dans le développement de leur nouveau challenger, Wolff dit qu’il pourrait y avoir des conséquences au-delà des premières courses de 2022.

“Vous devez toujours équilibrer l’intérêt du sport par rapport au long terme”, a expliqué Wolff, cité par GP Fans Global. « La réglementation de l’année prochaine sera avec nous pendant quelques années.

« Vous ne pouvez pas simplement l’ignorer parce que si vous avez un déficit au début de la saison prochaine, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que vous ne rattrapiez votre retard, alors nous nous en tenons toujours à notre stratégie. D’une certaine manière, nous n’avons pas changé de cap, nous avons continué sur notre lancée.