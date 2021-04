Craignant que leur voiture à faible râteau n’ait été pénalisée par le nouveau règlement de plancher, Andrew Shovlin dit que Mercedes peut encore remporter le titre, il leur suffit de prendre «des décisions intelligentes».

Dans le but de réduire la force d’appui et la vitesse afin de permettre aux pneus Pirelli 2019 de fonctionner pour une troisième saison consécutive, les patrons de la Formule 1 ont introduit une nouvelle règle concernant le plancher de la voiture.

L’équipe a dû couper un petit morceau devant les pneus arrière, ce qui contribuerait grandement à réduire la force d’appui.

Ce changement, aussi petit soit-il, a coûté plus cher aux voitures à faible râteau du sport qu’à leurs homologues à râteau élevé.

Mercedes estime qu’ils ont été plus gênés que Red Bull, ce dernier affrontant Mercedes lors du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison.

Max Verstappen a pris la pole position par 0,3 seconde devant Lewis Hamilton, bien que la stratégie ait aidé le Britannique à se battre dimanche, remportant la victoire par 0,7 seconde devant le Néerlandais.

Il a été suggéré que la philosophie de rake de Red Bull a conduit à un changement dans la hiérarchie concurrentielle.

Shovlin, responsable de l’ingénierie au bord de la piste chez Mercedes, a déclaré: «Cet ensemble de réglementations a-t-il fait reculer les voitures à faible râteau plus que les voitures à râteau élevé? Cela pourrait bien être le cas.

«Je sais qu’ils [Red Bull] a remporté la dernière course [of 2020] mais généralement nous étions en avance à la fin de l’année et ce n’est plus le cas maintenant.

«Donc, soit nous avons été plus touchés par les règles, soit ils ont eu des taux de développement plus rapides et meilleurs depuis qu’ils ont appliqué les modifications réglementaires.»

Mais comme Mercedes n’est pas en mesure de passer à une voiture à haut râteau cette saison, Shovlin dit que l’équipe devra travailler avec ce qu’elle a.

Et il pense qu’ils ont une voiture capable de remporter les titres de cette année.

«C’est ce que c’est», a-t-il ajouté, «et nous avons une voiture qui pourrait gagner un championnat si nous prenons des décisions intelligentes et faisons du bon travail avec elle et fonctionnons bien tout au long de l’année, mais qu’elle soit élevée ou non. ou un râteau bas, nous ne pouvons rien faire à ce sujet maintenant.

Shovlin dit que Mercedes a un combat entre les mains.

«C’est définitivement proche», a-t-il dit. «Nous avons eu des années difficiles au cours des dernières saisons. Cela ne nous est pas étranger et c’est ce avec quoi nous devons travailler.

«Nous sommes deux équipes qui semblent plutôt au coude à coude pour le moment, donc ça va être une année difficile et il ne fait aucun doute que Red Bull fonctionne très bien. C’est une équipe pointue et bien concentrée qui ne fait pas beaucoup d’erreurs.

«Max est clairement un coureur très mature et intelligent maintenant, il est difficile et ils se développent bien.

«Ils ont montré à chaque saison qu’ils avaient la capacité de mettre beaucoup de performances sur la voiture.

«Donc, quel que soit le point de départ, ce ne sera pas un championnat facile. Ce sera serré et nous n’abandonnerons pas. Ils vont vous dire la même chose.

