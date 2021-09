Mercedes a besoin d’un A-game à Monza après les “risques” de Zandvoort

Toto Wolff admet que Mercedes « n’a pas tout mis en place » à Zandvoort – et prévoit de rebondir dans le Grand Prix d’Italie.

Mercedes n’a jamais pu maîtriser Max Verstappen lors de sa course à domicile, Lewis Hamilton n’ayant pas réussi à arracher la pole position au chouchou de la foule néerlandaise et n’ayant pas non plus réussi à soutenir un défi sérieux pour la victoire de la course.

Hamilton et Valtteri Bottas ont terminé deuxième et troisième derrière Verstappen, le champion du monde étant désormais mené de trois points dans sa quête d’un huitième titre pilotes – bien que Mercedes ait un avantage utile de 12 au classement des constructeurs.

Monza est cependant un terrain de chasse heureux pour l’équipe de Wolff, qui a triomphé il y a cinq années de suite jusqu’aux deux dernières éditions du Grand Prix d’Italie qui ont produit des vainqueurs un peu plus inhabituels en Charles Leclerc et Pierre Gasly.

“Nous avons neuf courses à disputer dans ce combat pour le championnat et la bataille ne fera que s’intensifier, mais notre mission est claire”, a déclaré Wolff dans l’aperçu de la course de son équipe.

« La dernière fois à Zandvoort, nous n’avons tout simplement pas réuni toutes les pièces du puzzle – nous avons pris des risques et avons fait de notre mieux, mais ce n’était tout simplement pas suffisant.

« Un double podium nous a apporté des points solides et utiles, étendant notre avantage au championnat des constructeurs, mais nous savons que nous devons constamment apporter notre A-game si nous voulons terminer cette saison en tête.

“Alors que nous visitons Monza pour terminer ce triple titre, nous sommes confrontés à une piste et à un défi complètement différents, ce qui est excitant pour nous tous. C’est un circuit historique et unique, avec les niveaux d’appui les plus bas de la saison et la plupart du tour passé à plein régime.

« C’est également le deuxième week-end de course avec le format de qualification Sprint, ce qui ajoutera également un peu de piquant au mélange. Nous avons appris des leçons sur le nouveau format à Silverstone et nous sommes impatients d’apporter ces connaissances avec nous ce week-end.

« L’atmosphère à Zandvoort était incroyable et avoir autant de fans passionnés engagés dans ce sport est formidable à voir.

« Bien que nous n’ayons pas autant de fans à Monza, je suis sûr que l’atmosphère sera toujours excellente et que cette piste offre toujours des courses de F1 passionnantes, nous sommes donc prêts pour un autre week-end amusant d’action sur piste. »

Il s’agit bien sûr de la première course depuis que Mercedes a confirmé son alignement de pilotes pour 2022, lorsque George Russell sera le partenaire de Hamilton tandis que Bottas passera à Alfa Romeo.

