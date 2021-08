Mercedes a choisi le coéquipier de Hamilton pour 2022

Toto Wolff a confirmé que Mercedes avait pris sa décision quant au partenaire de Lewis Hamilton dans l’équipe l’année prochaine.

Le pilote actuel Valtteri Bottas et le junior de Mercedes George Russell, qui court pour Williams, sont en lice pour le siège.

Après que Russell ait été stupéfait en assurant un départ au premier rang pour Williams lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique, Wolff a confirmé pour la première fois que l’équipe avait finalement choisi qui courrait aux côtés de Hamilton au cours de la saison 2022.

Lorsqu’on lui a demandé après les qualifications si Mercedes avait effectivement déjà pris sa décision sur son alignement pour la saison prochaine, Wolff a simplement répondu : “oui”.

« Si cela avait été une décision facile, nous l’aurions prise plus tôt », a-t-il expliqué. “Parce que nous savons ce que nous avons avec Valtteri et nous savons ce que nous avons avec George et les deux méritent d’être soignés de la meilleure façon possible parce qu’ils font tous les deux partie de la famille, et nous les portons haut. .

« Il y a des avantages et des inconvénients comme avec n’importe quel alignement de pilotes, et à la fin, il n’y a pas de discussion parfaite. Mais nous devons juste bien gérer la situation avec le pilote qui ne sera pas dans une Mercedes l’année prochaine. S’assurer qu’il y a un programme passionnant et d’un autre côté gérer la situation en interne, comme nous l’avons toujours eu avec Nico [Rosberg] et avec George.

Bottas est partenaire de Hamilton chez Mercedes depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2017, après la retraite surprise de Nico Rosberg lorsqu’il a remporté le championnat du monde à la fin de la saison 2016. Bottas était presque deux secondes et demie plus lent que Russell lors de la séance d’aujourd’hui, n’assurant que la huitième place qui deviendra la 13e sur la grille pour la course de demain après sa pénalité de cinq places sur la grille pour avoir causé la collision dans le premier tour du Grand Prix de Hongrie. .

Bien que Russell ait obtenu ses premiers points de la saison lors de la manche précédente et pris un départ surprise en première ligne pour la course de demain, Wolff affirme que le résultat d’aujourd’hui n’affectera pas la décision que Mercedes a prise pour l’avenir.

“Aujourd’hui ne fait aucune différence”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous savons ce que nous avons avec George, il a été exceptionnel dans les catégories juniors. Il a été exceptionnel chez Williams, il a été exceptionnel lorsqu’il a sauté à Bahreïn. Et si j’avais besoin de cette preuve ultime, alors quelque chose n’aurait pas fonctionné. Mais ce n’est pas seulement à la décision. Il faut également tenir compte d’autres facteurs.

