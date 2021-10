Mercedes a déclaré que l’arrêt anticipé était la «principale opportunité» de Lewis Hamilton pour la victoire au COTA

Mercedes pense que s’arrêter pour des pneus durs au huitième tour aurait pu être une stratégie gagnante pour Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis.

Pendant une grande partie des 20 derniers des 56 tours à Austin, il semblait que le timing des deux arrêts aux stands de Hamilton pourrait être parfait pour lui permettre de dépasser Max Verstappen pour la victoire.

Le champion du monde, qui a pris la tête de la P2 sur la grille, s’est arrêté aux 14e et 37e tours mais a été sous-dépassé à la première occasion par Verstappen, qui a fait monter des pneus neufs aux 11e et 29e tours.

Cela signifiait que le Néerlandais devait survivre 27 tours sur son deuxième nouveau set de caoutchouc dur et était vulnérable à la poursuite de Hamilton, mais le pilote Red Bull s’est accroché pour gagner par 1,333 seconde.

Mercedes est susceptible de déclarer publiquement ce qu’elle a rétrospectivement déterminé comme étant la stratégie optimale lorsqu’elle publiera son compte rendu de course régulier cette semaine.

Mais en attendant, leur directeur technique en bord de piste, Andrew Shovlin, a suggéré une stratégie encore plus audacieuse que celle déployée par Red Bull aurait pu fonctionner pour Hamilton.

Course brillante et bataille stratégique ️ C’est pourquoi nous ❤️ F1 ! #USGP 17 en bas, 5 à parcourir. pic.twitter.com/PTU6ZjojUw – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 25 octobre 2021

Interrogé sur ce que Mercedes aurait dû faire différemment, Shovlin, cité par Motorsport.com, a déclaré : « J’ai peut-être eu une boule de cristal et j’ai réalisé que le pneu dur aurait été un meilleur pneu pour nous !

« De manière réaliste, les options pour gagner la course se résument probablement à conserver la tête après le très bon départ de Lewis en s’arrêtant tôt, peut-être en s’arrêtant dès le huitième tour.

« Mais étant donné que nous avons eu du mal avec les pneus médium dans un relais aussi court, nous n’aurions jamais été assez courageux pour garder la tête. J’aurais eu l’impression que nous compromettions toute la course.

« Mais en l’occurrence, je pense que nous aurions pu nous arrêter tôt et arriver à l’arrivée. Il aurait fallu appuyer sur la gâchette plus tôt et espérer ensuite le mieux, voir si Lewis pouvait tenir Max à distance. Mais vraiment, c’était la principale opportunité.

Shovlin a également écarté l’idée que Hamilton aurait pu faire fonctionner une stratégie à guichet unique.

« Quand les gens poussaient fort, les pneus tombaient à une vitesse incroyable, donc un arrêt aurait été hors du [equation] », a ajouté Shovlin.

« Le médium n’était pas assez bon. Nous aurions pu le faire avec deux disques durs, mais vous ne pouvez pas courir ça. Pour nous, nous luttions trop sur le médium et un trois arrêts, vous ne pouviez pas rattraper l’écart des arrêts au stand, donc c’était un cloué sur deux arrêts, ce à quoi nous nous attendions en venant ici.