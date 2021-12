Mercedes a déclaré que le gouvernement britannique pourrait modifier la loi à la suite des critiques de l’accord de Kingspan – .

Le secrétaire britannique au Logement, Michael Gove, a averti Mercedes que le gouvernement pourrait envisager de modifier les lois sur la publicité afin d’interdire aux logos Kingspan d’apparaître sur leurs voitures.

Dans une lettre adressée au directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, Gove a déclaré qu’il y avait « de très vraies questions » quant à savoir si le parlement britannique accepterait que le partenariat de l’équipe avec la société de matériaux de construction Kingspan « reflète l’intérêt public ».

L’annonce par Mercedes d’un partenariat avec la société de matériaux de construction Kingspan a suscité l’indignation de Grenfell United, un groupe de survivants et de familles de victimes de la catastrophe de la Grenfell Tower en 2017, au cours de laquelle un incendie a ravagé une tour résidentielle, tuant 72 personnes.

Le groupe a qualifié l’accord de parrainage de « vraiment choquant », citant des preuves découvertes lors d’une enquête publique sur la tragédie qui ont révélé que la direction de Kingspan avait peut-être induit les autorités en erreur sur les performances de sécurité incendie de leurs matériaux d’isolation qui ont ensuite été installés sur la tour Grenfell. Gove a également exprimé sa désapprobation de l’accord sur les réseaux sociaux.

Wolff a répondu publiquement à une lettre ouverte de Grenfell United hier, s’excusant pour tout « blessure supplémentaire » que l’accord de parrainage de l’équipe avec Kingspan avait causé aux familles et acceptant une offre de rencontrer le groupe pour discuter de ses préoccupations.

En réponse, Grenfell United a déclaré que « seule une action significative contre les responsables peut contribuer à un héritage de changement pour lequel on se souviendra de nos 72, et non de la manière horrible dont ils sont morts ».

À la suite de la lettre de Wolff hier, Gove a offert une deuxième réponse à Mercedes, soulignant que le gouvernement britannique et le parlement au sens large envisageront probablement d’agir pour répondre aux préoccupations des familles Grenfell.

« Il est important de noter qu’en tant que secrétaire d’État, les contrôles de planification des espaces publicitaires extérieurs en Angleterre sont une responsabilité légale qui m’incombe », a déclaré Gove dans une lettre à Wolff.

« Actuellement, de manière générale, les publicités affichées sur des terrains clos, comme dans les stades sportifs, ou celles affichées sur les véhicules, sont exclues du contrôle direct des autorités compétentes. Mes collègues du Cabinet et moi-même surveillerons constamment et attentivement ce système pour veiller à ce que le régime de publicité demeure adapté à son objectif et reflète l’intérêt public.

«Je suis conscient qu’il y a de très vraies questions quant à savoir si le Parlement soutiendrait un régime législatif qui permettrait à un participant principal à une enquête publique sur la façon dont 72 personnes ont perdu la vie de faire la publicité publique de ses produits à des millions de familles à travers le pays.»

Gove a exhorté Mercedes à reconsidérer l’accord avec Kingspan, estimant que cela pourrait ternir la réputation de l’équipe et de son pilote Lewis Hamilton aux yeux du public britannique.

« Les réalisations de Mercedes et de Sir Lewis Hamilton ces dernières années représentent une réussite britannique dont nous sommes tous fiers », a poursuivi Gove.

« J’espère que vous reconsidérerez ce partenariat commercial. ce qui menace de saper tout le bon travail accompli par l’entreprise et le sport.

La secrétaire fantôme au logement – ​​la députée travailliste Lisa Nandy – a exprimé son accord avec la position de Gove sur la question, affirmant qu’elle était « encouragée de voir [Gove’s] critique rapide de la décision de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas de conclure un accord de sponsoring pour le Grand Prix ce week-end avec une entreprise, Kingspan, qui est actuellement sous surveillance pour son rôle dans l’incendie de Grenfell dans lequel 72 personnes ont perdu la vie . «

Nandy aussi Gove et le parti conservateur pour avoir accepté « des millions de livres de dons de promoteurs immobiliers responsables d’appartements qui ont été couverts par le même ACM dangereux [aluminium composite material] bardage depuis l’incendie de 2017. »

La deuxième phase de l’enquête publique sur la catastrophe de 2017 reprendra lundi.

