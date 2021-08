Mercedes a “définitivement amélioré notre jeu” dans la lutte pour le titre

Lewis Hamilton affirme que Mercedes a fait un pas en avant clair après avoir pris la tête du championnat du monde.

La victoire dans le Grand Prix de Grande-Bretagne et la deuxième place en Hongrie ont permis à Hamilton de surpasser Max Verstappen pour prendre la tête du classement par points. Bien qu’il ait été aidé par le malheur que Verstappen a connu dans les deux courses, Hamilton pense que son équipe a également amélioré ses performances.

« Nous avons définitivement amélioré notre jeu », a-t-il déclaré. “Et je pense que nous avons également, juste pendant cette pause en termes de temps pour réfléchir et regarder où nous avons été et où nous allons, je n’ai aucun doute que nous ferons un autre pas en avant dans nos processus et dans la façon dont nous nous appliquons. C’est donc quelque chose de très positif à voir.

Après les onze premières courses, Hamilton compte quatre victoires contre cinq pour Verstappen. Il s’attend à ce que le combat reste serré entre les deux hommes pendant le reste de la saison.

“Nous savions à quel point ils seraient rapides au début, nous avons évidemment vu leur vitesse et leur compétitivité dans le passé”, a-t-il déclaré. «Bien sûr, au fil de la saison, ils sont devenus de plus en plus forts et cela a été plus difficile pour nous au fur et à mesure que nous avancions. Nous avons eu une période un peu difficile.

«Mais nous sommes revenus là où, en termes d’exploitation, nous étions dans le passé – je pense à un bon endroit. Mais ça va être proche. Ça va être dur, la seconde moitié de la saison.

“La première mi-temps a certainement été l’une des plus difficiles et je m’attends à ce que ce soit à peu près la même chose en seconde mi-temps, sinon plus difficile.”

Hamilton était visiblement fatigué après la course précédente en Hongrie et a révélé qu’il avait eu des problèmes de santé après avoir contracté Covid-19 l’année dernière. Il a dit qu’il se sentait mieux après les vacances d’été.

“La pause était définitivement nécessaire, mais elle semblait trop longue à la fin”, a déclaré Hamilton. “J’étais vraiment excité de retourner au travail et j’ai manqué de travailler avec l’équipe et d’être dans la voiture. J’avais vraiment très tôt envie de revenir, ça m’a semblé un peu prolongé.

“Mais avoir ce temps est vraiment précieux, naturellement, alors essayez simplement de rester reconnaissant pour le temps libre que vous avez et essayez de l’utiliser au mieux de mes capacités et maintenant nous sommes de retour, ce qui est génial.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :