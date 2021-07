Mercedes a discuté du rachat de McLaren avant l’entrée dans les travaux

in

Norbert Haug a révélé que Mercedes avait discuté de l’achat de McLaren lorsqu’ils cherchaient à devenir une équipe d’usine en Formule 1 en 2010.

Les deux sociétés étaient à l’époque partenaires de longue date avec Mercedes fournissant les moteurs à l’équipe de F1, mais aucun accord n’a pu être conclu et l’opportunité s’est présentée de reprendre Brawn GP après que l’équipe a remporté le championnat du monde 2009 avec Jenson Button.

Après que Brawn ait pris le départ de l’équipe d’usine Honda avant la saison 2009, l’ancien vice-président du sport automobile de Mercedes, Haug, a déclaré que l’équipe privée aurait finalement besoin de plus de soutien – c’est là que les Silver Arrows sont entrés en jeu.

“Ross cherchait un moteur pour l’année prochaine [2009]”, a déclaré Haug sur le podcast Beyond The Grid de Formule 1 en discutant des origines de Mercedes dans la Formule 1 moderne. “Nous ne pouvions pas y arriver, avec Martin Whitmarsh [then-McLaren team principal].

« C’était le point de départ. Ce que Ross savait à ce stade, c’est que [Brawn GP] serait très, très compétitif.

“Personne ne prenait Honda aussi au sérieux ces jours-ci, mais il savait qu’il avait une voiture très, très spéciale. Je pense que c’était en décembre [2008]. Imaginez que vous mettez le moteur en marche dès le premier jour, dans les tests et que vous soyez la référence – c’était donc vraiment quelque chose de spécial.

« Puis dans les premières courses, ils étaient assez dominants, avec la saga du double diffuseur. Vers la fin de la saison, les choses se sont rapprochées avec Red Bull, mais ils ont fait un excellent travail en Brawn GP.

« Bien sûr, nous nous sommes rapprochés [to entering] et notre plan était de continuer avec McLaren. Il y a eu des négociations, officiellement déclarées également, mais nous n’avons tout simplement pas pu trouver un moyen commun – ce qui est dommage.

« Nous aurions aimé continuer, mais Mercedes voulait faire un pas de plus – une équipe d’usine. À cette époque, les gens ne s’en souviennent probablement pas, mais il était très courant que vous ayez un partenariat avec un moteur.

« C’était Williams-BMW, ​​c’était McLaren-Mercedes. Ensuite, Honda est entré dans cette équipe d’usine, puis ce fut Brawn GP.

“Nous avons eu une bonne opportunité parce que Ross et Nick Fry savaient qu’ils ne pourraient pas se débrouiller seuls pendant des années et des années, alors ils ont cherché un partenaire et nous pourrions ensuite y arriver.”

Avec la mention de discussions en cours sur la prise de contrôle de McLaren, Haug a insisté et, bien qu’il soit resté discret sur le processus, il n’a pas nié qu’une reprise potentielle de l’équipe basée à Woking était envisagée.

“Je ne peux pas entrer dans les détails car tout est d’accord [between the teams],” il a dit. «Nous voulions faire, décrivons-le ainsi, un pas en avant et c’était un accord mutuel que nous ne pouvions pas parvenir à une solution.

“Mais je pense que nous sommes toujours d’excellents partenaires, et nous avons un grand héritage ensemble.”

