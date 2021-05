Mercedes a dit à Romain Grosjean “ tout ” pendant l’ajustement du siège

Romain Grosjean dit que «la précision et le souci du détail» de Mercedes les ont conduits à leurs succès depuis 2014, et a été «surpris» de voir à quel point ils étaient ouverts avec lui lors de la pose de son siège.

Le Français conduira le châssis W10 de l’équipe au Grand Prix de France, après que Toto Wolff lui ait offert un “ adieu ” à une voiture de Formule 1, car il ne voulait pas que l’accident enflammé de Grosjean à Bahreïn soit sa dernière expérience au volant. dans la série – avec le directeur de l’équipe Mercedes disant qu’il est «fier» d’offrir cette chance à Grosjean.

Le test unique de Grosjean au Castellet devrait avoir lieu le 29 juin et il a récemment visité l’usine de l’équipe pour un montage de siège, impressionné par l’avancée des opérations de l’équipe après avoir passé les dernières années de sa carrière en F1 dans des voitures Haas relativement peu compétitives. .

“Je travaillerai toute la journée avec la voiture qui a remporté le GP de France en 2019”, a déclaré Grosjean à Canal Plus, cité par grandpx.news.

«C’est une excellente occasion de découvrir ce que devrait être une bonne voiture de Formule 1. Chez Brackley, tout est au plus haut niveau – vous pouvez le sentir dans l’atmosphère et la culture de l’équipe. Je suis impressionné par la précision et le souci du détail.

«J’ai eu la chance de tester leur simulateur et j’ai réalisé à quel point ils étaient avancés.

«L’équipe m’a ouvert toutes les portes, m’a expliqué comment fonctionnait chaque interrupteur du volant. J’étais heureux et même surpris par cette approche.

«En fait, je suis étonné de leur ouverture d’esprit. Ils m’ont tout dit. Ils ont dit: «Nous allons tout essayer. Tout sera comme un week-end de course ».»

Grosjean a fait ses débuts en F1 à Monaco avec Canal Plus ce week-end. Avec le caractère processionnel de la course, le Français estime de son expérience que c’est soit un extrême soit l’autre dans les rues de la Principauté.

Il pense également que les difficultés de Mercedes seraient ponctuelles, car l’équipe n’a pas souvent des jours de repos comme ils l’ont vu au cours du week-end.

«Comme chacun sait, il y a deux scénarios à Monaco», a-t-il déclaré. «Soit quelque chose se passe constamment, soit tout s’éternise pendant très longtemps.

«C’est triste que Charles Leclerc n’ait pas pu commencer la course – ça m’a brisé le cœur, mais ensuite nous avons vu la masterclass de Verstappen.

«Ce fut une course extrêmement infructueuse pour Mercedes, mais cela leur arrive rarement.»

