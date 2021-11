Le commentateur néerlandais Olav Mol estime qu’avec son rythme soutenu de vendredi à Austin, Mercedes a finalement donné à Max Verstappen une meilleure voiture.

On s’attendait généralement à ce que Mercedes soit l’équipe la plus forte du Circuit des Amériques, comme elle l’a été par le passé, et cela semblait être le cas lorsqu’elle a dominé les essais du vendredi.

Cependant, Red Bull était plus qu’un match à la fin du week-end avec Verstappen prenant la pole position et remportant la course, battant de peu Lewis Hamilton.

Mol pense qu’en affichant un rythme aussi soutenu en début de week-end, Mercedes a réveillé Red Bull et provoqué par inadvertance Verstappen avoir une meilleure voiture quand c’est important.

« C’était un gros problème », a-t-il déclaré au Dans la voie rapide Podcast.

« Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment inattendu, parce qu’ils ont pensé le vendredi ‘oups neuf dixièmes de seconde, qu’est-ce qui se passe ici ?’

« Et d’une certaine manière, en faisant ce que Mercedes a fait, ce que nous savons maintenant, c’est qu’ils ont un peu tourné leurs moteurs, ils ont réveillé Red Bull, et ils [Red Bull] a répondu de la meilleure façon possible du jour au lendemain avec Buemi faisant son travail dans le simulateur et les autres gars de Milton Keynes faisant le travail.

« Donc, d’une certaine manière, ils ont donné à Max une meilleure voiture, et si Mercedes avait été plus lente le vendredi, ils l’auraient peut-être tenu à distance. »

Cette victoire a donné à Verstappen une avance de 12 points au classement sur le septuple champion du monde à seulement cinq manches de la saison.

Malgré une telle avance, beaucoup, y compris l’ancien ingénieur Ferrari Rob Smedley, pensent toujours que le pilote Mercedes l’emportera finalement en raison du fait qu’il a une expérience préalable des combats pour le titre jusqu’au bout, contrairement au Néerlandais.

Mol ne pense pas que son compatriote pense ou s’inquiète trop de la situation dans son ensemble, mais admet qu’il ne sait pas comment il gérera les choses si ou quand le championnat est à portée de main.

« Je pense honnêtement qu’il le prend course par course », a-t-il ajouté.

« Bien sûr, il sait ce qui se passe, mais je pense que s’il parle de points de championnat, il le fait avant le week-end de course parce que le week-end de course pour lui consiste essentiellement à livrer le samedi et à livrer le dimanche, puis le résultat, nous va voir ce que c’est.

« Je ne suis pas sûr, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer une fois que nous serons dans une situation de course – peut-être un week-end où vous dites » Ah, vous n’avez besoin que d’un point et vous l’avez » – comment cela va changer les choses… Je ne sais pas comment il va gérer ça.