Mercedes dit que sa nouvelle voiture est beaucoup plus difficile à travailler que son prédécesseur et a essayé de la rendre plus tolérante à conduire pour la première course de la saison.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s’aligneront deuxième et troisième pour le Grand Prix de Bahreïn d’aujourd’hui derrière les Red Bulls Max Verstappen.

« C’est décevant lors de la première course de regarder un écart de 0,4 seconde par rapport à la pole », a déclaré le directeur des opérations piste de l’équipe, Andrew Shovlin, « mais au moins, nous connaissons la performance que nous devons trouver à l’avenir.

«Ce n’est pas un secret non plus que nous avons eu du mal avec la voiture sur ce circuit. Il est loin d’être aussi facile de travailler avec le W11 mais tout le monde à Brackley et Brixworth a travaillé dur depuis le test et nous avons beaucoup appris sur le W12 et avons trouvé un équilibre plus prévisible, même si nous manquons de rythme global. «

Bien qu’ils n’aient pas la voiture la plus rapide en termes de rythme pur et simple, les deux pilotes ont pu se qualifier sur le pneu à composé moyen plus dur, s’assurant qu’ils ne seront pas dans un désavantage stratégique par rapport au vainqueur de la pole Verstappen. Cependant Shovlin ne sait pas à quel point ils seront compétitifs dans la course.

«Il est difficile de lire où nous en sommes sur le rythme de course depuis les longs runs du vendredi car nous n’avons pas posé la voiture dans la fenêtre de droite, mais nous sommes assez confiants que nous avons amélioré l’adhérence arrière, donc ce sera moins une poignée la course. Nous ne sommes peut-être pas en pole, mais nous avons deux voitures à l’avant et un jeu supplémentaire de pneus durs, alors j’espère que nous pourrons créer des opportunités à partir de cela.

Hamilton s’attend à un Red Bull «très fort» en course Hamilton a averti que Red Bull serait «très fort dans les conditions de course» dimanche. «J’aimerais penser que nous pouvons nous rapprocher un peu, mais je pense qu’ils ont encore au moins deux dixièmes en main.»

L’équipe soupçonne que les changements de règles pendant la saison morte, réduire la taille de leur plancher arrière, les ont plus durement touchés que Red Bull. Mercedes a un angle de coupe inférieur à celui de ses rivaux, ce qui signifie que l’arrière de la voiture est plus proche du sol et donc plus sensible aux changements dans ce domaine.

Cependant, Bottas soupçonne que l’avantage de Red Bull n’est pas seulement dû à la différence d’angles de coupe entre les deux voitures:

«Je ne sais pas exactement comment la philosophie aérodynamique des voitures Red Bull est, c’est sûr que c’est un râteau plus élevé, mais dans quelle mesure cela va-t-il être affecté par les nouvelles réglementations?

«Je pense qu’ils ont un package vraiment solide dans l’ensemble. Leur bloc d’alimentation, leur châssis, leur aéro sont bons. Ils ont fait du bon travail pendant l’hiver et nous devons faire un meilleur travail.

