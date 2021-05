Mercedes a été “ stupide ” avec la tentative de tour la plus rapide de Valtteri Bottas

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré qu’ils étaient «stupides» avec leur timing pour affronter Valtteri Bottas et courir le tour le plus rapide à Portimao.

Après que Lewis Hamilton ait abandonné sa première bataille à trois avec Verstappen et Bottas pour se préparer à la victoire au Grand Prix du Portugal, Mercedes a décidé de changer d’approche avec Bottas et de chasser le point bonus du tour le plus rapide.

Bottas n’était plus en lice pour la P2 après un problème de capteur antérieur, et Mercedes l’a donc amené à monter le caoutchouc souple et à faire quelques tentatives.

Ce faisant, cela a créé une fenêtre pour Red Bull pour arrêter Verstappen un tour plus tard et pourchasser également le tour le plus rapide avec des pneus plus frais. Il a pu le régler, mais a supprimé le temps pour avoir dépassé les limites de la piste, ce qui signifie que le tour le plus rapide et le point bonus ont été retournés à Bottas.

Une balle a esquivé pour Mercedes, mais une qu’ils étaient «stupides» de ne pas voir venir.

Lorsqu’on lui a demandé dans le cadre du compte rendu du GP du Portugal si c’était une erreur de dresser Bottas un tour plus tôt que Verstappen, Vowles a répondu: «Réponse courte, oui.

«Le pneu tendre était un pneu difficile à mettre en œuvre et plus encore, nous avons pensé que peut-être quelques tentatives seraient plus sûres.

«C’était insensé, et en vérité, nous n’avions pas pleinement pris en compte toutes les conséquences de notre arrêt beaucoup plus tôt, ce qui a permis à Verstappen de s’arrêter également.

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Le poleman Bottas avait mené la course dans les premières étapes avant d’être dépassé par Hamilton et Verstappen, mais à l’approche du 54e tour de la course, il commençait à revenir à Verstappen pour la P2.

Malheureusement, un capteur raté a coûté un temps précieux à Bottas, et à ce stade, ses chances de P2 avaient disparu.

“Au tour 54 de la course, Valtteri est entré dans la ligne droite de départ / arrivée et a perdu une quantité significative de vitesse en ligne droite, assez pour perdre quelques secondes de temps de course”, a expliqué Vowles.

«Cela s’est poursuivi dans le tour suivant.

«Nous avons un certain nombre de capteurs dans toute la voiture, mais surtout autour du bloc moteur, et les capteurs sont là pour nous assurer que nous protégeons le bloc moteur en cas de problème.

«Dans ce cas, l’unité de puissance était en fait parfaitement correcte mais l’un des capteurs lisait des chiffres très inexacts et a mis le moteur en mode de protection, a effectivement essayé, si c’était vrai, de protéger l’unité de puissance, une unité de puissance que nous devons courir pour un certain nombre de courses.

«Et après une courte période de temps, ces deux tours, le capteur est en fait tombé en panne et, par conséquent, le bloc d’alimentation est revenu à une puissance normale, il n’y avait plus rien à faire.

«Nous avons évidemment aussi, et nous cherchions à travers cela à notre disposition, un certain nombre de façons de modifier ce que fait le groupe motopropulseur en termes de stratégies de récupération.

«Nous avons donc des modes par défaut que vous avez peut-être entendu appeler par radio, qui nous permettent de réparer des capteurs spécifiques qui peuvent être perturbés.

«En fin de compte, cela a coûté à Valtteri toute chance de revenir à la deuxième place. Il avait fait jusqu’à ce point un travail incroyable pour réduire l’écart avec Verstappen, et il était sur sa boîte de vitesses sur le point de le mettre sous pression.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!