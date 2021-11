Mercedes a eu « nos ailes coupées » cette saison par des changements de règles

Avec 19 points de retard sur Max Verstappen, Lewis Hamilton affirme que le défi de remporter le titre mondial de cette année est aussi « raide que possible ».

A l’approche de la fin d’une saison où la tête du classement Pilotes a changé six fois de mains, c’est désormais Max Verstappen qui prend l’avantage.

Le pilote Red Bull a pris une avance de 19 points sur Hamilton avec sa neuvième victoire de la saison, qu’il a remportée la dernière fois au Mexique.

Il s’agissait de la troisième course consécutive dans laquelle le joueur de 24 ans a battu le septuple champion du monde, Hamilton admettant qu’il était confronté à un défi difficile pour permettre à Verstappen de remporter le titre.

« J’imagine que c’est aussi raide que possible », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé à quel point le défi à relever était raide.

« Leur rythme était phénoménal lors de la dernière course. Ils ont eu une voiture solide toute l’année. Ils ont eu la voiture la plus forte en fait, vous pouvez le dire.

« Je pense que nous avons fait aussi bien que nous le pensions. Nous allons certainement pousser ce week-end pour voir si nous pouvons tirer davantage de la voiture.

« La dernière fois ici, ils étaient incroyablement forts, donc nous anticipons à nouveau qu’ils seront très difficiles à battre ce week-end, mais là où il y a de la volonté, il y a un moyen. »

La bataille entre les deux protagonistes a été telle que Hamilton a été finaliste de Verstappen dans six de ses neuf victoires, et le Néerlandais a été P2 à Hamilton dans quatre des cinq du Britannique.

Ma plus grande inspiration. C’était sa façon de courir, sa passion pour la vie et pour le sport. Mais plus que tout, c’était la façon dont il affrontait seul un système qui n’était pas toujours gentil avec lui. Que l’héritage d’Aryton Senna perdure pour toujours, particulièrement dynamique ce week-end pic.twitter.com/SmA4QQpOul – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 novembre 2021

Rebondissant d’une saison au cours de laquelle il a remporté 11 courses et remporté le titre avec trois courses à disputer, Hamilton a déclaré que cette saison, Mercedes avait les ailes «coupées» par le nouveau règlement de la F1.

L’équipe de Brackley, qui utilise une voiture à faible inclinaison, pense avoir été plus durement touchée par la décision de la F1 d’apporter des changements mineurs au sol avant la saison 2021.

« Cette année, nos ailes ont été coupées », a déclaré Hamilton, « il a donc été définitivement plus difficile d’un point de vue opérationnel de maximiser la voiture.

« Ce sur quoi nous essaierons de nous concentrer, c’est de placer la voiture dans la bonne fenêtre, ce qui n’est pas facile. Ce n’est pas une voiture facile à monter.

«Je pense que c’est probablement similaire pour tout le monde.

« C’est juste un peu plus difficile à mettre en place cette année. C’est vraiment difficile à expliquer et à entrer dans les détails mais c’est juste plus difficile à optimiser.

« Certains week-ends ça marche, d’autres pas. »

Mais, ajoute-t-il, de nombreuses équipes ont des problèmes similaires cette saison.

« Atterrir au sol avec les simulations au bon endroit est juste un peu plus difficile cette année », a-t-il déclaré, « mais je pense que c’est similaire pour les autres.

« Vous avez vu à Austin par exemple, les Red Bulls étaient assez loin et puis tout d’un coup ils ont inversé la tendance.

« Tirer le maximum de potentiel de la voiture a été difficile cette année. »

Verdict PlanetF1