Mercedes a forcé Red Bull à prendre des risques au Grand Prix des États-Unis

Échec à Austin, Andrew Shovlin dit que Mercedes peut tirer des avantages en forçant Red Bull à prendre des « risques » avec la stratégie de Max Verstappen.

Bien que le week-end de Mercedes sur le Circuit des Amériques ait pris un départ parfait, avec un doublé lors des premiers essais de vendredi, c’était la dernière fois qu’ils étaient en tête d’une session.

Red Bull s’est imposé avec Sergio Perez le plus rapide en FP2 et FP3 avant que Verstappen n’assure la pole position, 0,209s plus rapide que Lewis Hamilton.

Le lendemain, il a battu Mercedes pour remporter la course, la première de Red Bull au COTA, Verstappen 1,333 s devant Hamilton.

Le directeur technique de Mercedes, Shovlin, admet que l’équipe savait qu’elle rencontrerait des difficultés à Austin, Zandvoort ayant montré un problème avec la surchauffe des pneus arrière de la W12.

Malgré le travail sur le problème lors des séances d’essais, Mercedes a échoué à Austin avec Shovlin déterminé à ne pas répéter la performance lors de la prochaine course au Mexique.

« Nous étions conscients des domaines dans lesquels nous pourrions avoir des difficultés », a-t-il déclaré. « Zandvoort était l’un des endroits où nous luttions avec l’arrière et ils semblaient être dans une meilleure position.

« Cette expérience de Zandvoort nous a inquiétés en venant ici et nous savions que le circuit serait un circuit où les pneus surchaufferaient.

« Nous n’allons pas vraiment dans aucune de ces courses en remplissant un tableau indiquant où nous serons rapides et où nous serons lents.

« Nous savons ce dont nous avons besoin pour bien fonctionner sur notre voiture et nous savons ce que nous devons faire pour amener les pneus à la bonne fenêtre pour fonctionner, et nous savons les devoirs que nous devons faire un vendredi pour pouvoir faire ces appels avec précision.

« C’est là que l’accent est mis et si vous regardez vers le Mexique, c’est une piste dans le passé qui leur convenait [Red Bull] et a adapté l’unité de puissance Honda.

Croire. @LewisHamilton pic.twitter.com/HfOZR3ATNg – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 25 octobre 2021

« Mais indépendamment de cela, nous devons toujours arriver avec une voiture qui fonctionne au mieux de ses capacités et donner une voiture à Lewis et Valtteri qui leur permet de faire de leur mieux.

« C’est la seule chose sur laquelle nous travaillons. Nous ne nous soucions pas vraiment de savoir où en est Red Bull.

Cependant, ce n’était pas le pire week-end pour Mercedes, Shovlin estimant que l’équipe de Brackley a forcé Red Bull à adopter une stratégie agressive pour Verstappen – une décision risquée.

Cela s’est avéré être une bonne chose pour l’équipe de Milton Keynes avec Hamilton incapable de réduire l’écart avec son rival pour le titre malgré des pneus qui étaient huit tours plus frais dans le dernier relais.

Shovlin a poursuivi: «C’est le plus difficile que nous ayons eu depuis longtemps. Depuis le [summer] pause probablement, seul Zandvoort s’est probablement senti aussi difficile que celui-ci.

« Dimanche, Max nous a battus, mais je ne pense pas que ce soit une victoire confortable pour eux et nous les forçions à prendre des risques.

« Donc, si c’est une mauvaise course pour nous, j’espère que nous pourrons en avoir plus de bonnes et nous pourrons toujours être dans une position décente. »

Hamilton a laissé le COTA derrière Verstappen de 12 points au classement des pilotes.