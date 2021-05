Mercedes à la recherche d’un rebond à Bakou depuis la “ piste la plus faible ” de Monaco

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré que l’équipe reviendrait d’un week-end décevant à Monaco, l’appelant traditionnellement l’une des pistes les plus faibles de l’équipe.

Valtteri Bottas avait couru P2 dans la course, mais un arrêt aux stands bâclé a empêché l’équipe de détacher son pneu avant droit et le Finlandais a dû abandonner par la suite.

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton, quant à lui, n’a pas regardé le rythme tout le week-end – partageant ses frustrations à la radio de l’équipe alors que la stratégie se jouait contre lui sur son chemin vers une faible P7, cédant la tête du championnat des pilotes à Max Verstappen dans le processus. .

Vowles n’a pas tardé à souligner que l’équipe affrontera de front les défis de la course, dans le but de travailler ensemble pour se remettre sur les rails à Bakou.

“Je vais commencer par notre cœur et notre philosophie au sein de cette équipe, et c’est vraiment celui de se tenir debout en cas d’adversité, celui qui accepte que des fautes et des échecs vont se produire”, a déclaré Vowles de manière pragmatique dans le compte rendu de l’équipe sur YouTube. . «Ce qui est vraiment important, c’est comment l’équipe se cimente après cela.

«Comment pouvez-vous distinguer les détails et en tirer des leçons et, plus important encore, devenir plus fort lors du prochain événement et à partir de là. Cette culture sous-tend cette équipe et ce qui s’est passé ce week-end à Monaco ne fera que renforcer cela.

«C’était l’une de nos pistes les plus faibles, sinon peut-être et, espérons-le, la plus faible. Nous savons que nous allons être plus forts sur certaines pistes tout au long de la saison et les points positifs sont que même sur cette piste aberrante, sur cette mauvaise piste pour nous, si nous pouvons repartir avec un potentiel de score de type podium, cela signifie que nous avons un chance de se battre pour le championnat. »

La voiture de VB est de retour à la maison. Bravo pour toutes les suggestions utiles, mais nous allons le prendre à partir d’ici! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 27 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Avec les courses individuelles désastreuses de l’équipe en Allemagne en 2019 et à Sakhir en 2020, il semble y avoir une tendance selon laquelle l’équipe connaît une mauvaise course par saison, avant de revenir plus forte pour le reste de la saison – ce que Vowles considère comme un sous-produit. de se battre au front chaque week-end.

“Je pense que pour moi c’est juste une indication que nous sommes une équipe de combat de championnat du monde, nous sommes sur la limite de repousser toutes les limites”, a raisonné Vowles.

«Peu importe que ce soit la performance de la voiture, les arrêts aux stands, l’endurance humaine ou les pilotes qui prennent tout ce qu’ils peuvent pour tout risquer pour chaque point dont ils disposent.

«Lorsque vous y serez, vous ferez des erreurs. L’important, ce ne sont pas les erreurs que vous faites, c’est l’action corrective qui se produit par la suite et c’est ainsi que l’équipe se lie après cela.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!