Mercedes a laissé trop de points sur la table, admet Wolff · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, admet que l’équipe a raté des occasions claires de marquer des points lors des dernières courses, malgré sa position améliorée dans les deux championnats.

Lewis Hamilton a repris la tête du championnat des pilotes lors du Grand Prix de Russie et devance désormais Max Verstappen de deux points. Mercedes a 33 points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

Cependant, Mercedes n’a remporté qu’une seule des cinq dernières courses et devrait marquer plus à Sotchi et Monza, qui ont été parmi ses sites les plus forts au cours des saisons précédentes.

« Il y a quelques points en suspens et ce n’est pas seulement ce week-end, mais aussi le dernier le week-end dernier », a admis Wolff après la course de dimanche. “D’une certaine manière, nous ne maximisons pas notre score de points.”

Après avoir donné le ton aux essais et aux premières étapes des qualifications à Sotchi, le duo Mercedes ne s’est qualifié que quatrième et septième. Hamilton a heurté le mur des stands à un moment crucial de la Q3, perdant du temps et retardant son coéquipier Valtteri Bottas. En conséquence, Mercedes a profité de l’occasion pour remplacer le groupe motopropulseur de Bottas avant la course, ce qui signifie qu’il est parti 16e, d’où il a eu du mal à progresser.

“Je pense que la quali a toujours été décisive”, a déclaré Wolff. « Valtteri en revenant, nous savions que c’était difficile.

« Nous avons terminé premier et cinquième, c’est très bien, cela ne fait aucun doute et c’est la 100e victoire de Lewis. Mais Max a retrouvé une forme assez spectaculaire et ce n’est pas bon pour le championnat.

« Donc, en un mot, nous devons simplement continuer à être vraiment agressifs dans la façon dont nous abordons la saison. Ne pas être sur la défensive, mais juste avancer pour marquer ces gros points, car ni nous ni les autres ne sommes vraiment bons pour maximiser les points en ce moment.

L’équipe était en bonne voie pour terminer deuxième et 14e jusqu’à ce qu’une averse tombe dans les derniers tours. Sans cela, Wolff ne sait pas si Hamilton aurait pu dépasser Lando Norris pour gagner.

« C’est difficile à dire car Lewis était coincé derrière Ricciardo au début de la course, alors que nous avions le DRS. Donc je pense qu’il aurait été difficile de passer.

« Ils avaient une voiture rapide aujourd’hui et elle a été bien gérée de son côté. Je pense qu’ils avaient un peu de soucis de carburant, semblait-il, et puis quand il a accéléré le rythme, il était très rapide.

