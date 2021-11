Mercedes a montré sa «vraie nature» avec l’examen du virage 4

Max Verstappen estime que l’examen de Mercedes dans sa défense du virage 4 au Brésil montre que sa « vraie nature » est au premier plan.

La lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton devient de plus en plus amère à l’approche de la fin, du moins en ce qui concerne leurs chefs d’équipe.

Séparés de 14 points et avec le titre mondial en jeu, les gants sont tombés au Grand Prix de Sao Paulo.

Selon des informations, Red Bull a attiré l’attention de la FIA sur l’aileron arrière de Mercedes et, en examinant le problème soulevé par Red Bull, le directeur technique de la FIA, Jo Bauer, a découvert que l’écart DRS de Hamilton s’était ouvert plus que les 85 mm alloués.

Le champion du monde en titre a été disqualifié des qualifications de vendredi mais, moins de 48 heures plus tard, il a quand même remporté le grand prix devant Verstappen.

Cette course a vu le pilote Mercedes dépasser Verstappen pour prendre la tête, sa première tentative au virage 4 s’est terminée avec les deux pilotes en courant alors que Verstappen a apparemment délibérément forcé lui-même et Hamilton à quitter la piste pour conserver la position.

La défense controversée du Néerlandais a fait sourciller de nombreux fans de Formule 1 ainsi que l’équipe Mercedes, d’autant plus que les commissaires sportifs ont décidé de ne pas le pénaliser pour avoir forcé un autre pilote à quitter la piste.

Hamilton a remporté la course, prenant sept points à l’avance de Verstappen au classement des pilotes.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à l’époque que « la diplomatie était terminée » et a promis de « regarder chaque morceau de bande qui tombe » de la RB16B.

« Quand les décisions tournent toujours contre toi, c’est quelque chose qui me met en colère. » Toto Wolff a déclaré « la diplomatie est terminée » à la suite du Grand Prix de Sao Paulo.https://t.co/Gk0sxfOxbr #F1 pic.twitter.com/msIR8qrvXM – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

Il a ajouté : « Je peux promettre que nous poserons beaucoup de questions lors des prochaines courses. »

Deux jours après la victoire de Hamilton, Mercedes a annoncé avoir demandé un droit de révision.

Cela a été entendu jeudi avec le verdict rendu vendredi, Verstappen conservant sa place P2 au Brésil après que la FIA ait rejeté le droit de révision de Mercedes.

Le joueur de 24 ans estime que l’appel de Mercedes pour un examen a montré leur « vraie nature ».

« Vous pouvez voir leur vraie nature sortir », a déclaré Motorsport.com aux médias néerlandais.

«Ce n’est pas mon équipe, bien sûr, donc je n’ai pas à gérer ça.

« Mais c’est à ce moment-là que vous montrez vos vraies couleurs et montrez qui vous êtes vraiment.

« Je pense qu’il est important pour nous de nous concentrer uniquement sur nous-mêmes et de rester concentrés, comme nous l’avons toujours fait.

« C’est ce que nous ferons également pour les prochaines courses.

Verstappen s’alignera sur la grille du Grand Prix du Qatar avec 14 points d’avance sur Hamilton.