« Mercedes a perdu confiance dans le sport »

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait « perdu confiance » en la Formule 1, David Croft a accepté et a ajouté que l’équipe était « déconcertée » à la fin du week-end d’Abou Dhabi.

Le commentateur principal de la Formule 1 de Sky Sports a déclaré que la déclaration de Mercedes publiée jeudi reflète ce qu’ils pensent, ainsi qu’une partie de leurs fans, des résultats du week-end, avec un passage comme suit : « Bien sûr, cela fait partie du jeu de perdre une course, mais c’est quelque chose de différent quand on perd confiance en la course.

L’équipe a déposé deux protestations infructueuses contre les résultats de la course, dans lesquelles Max Verstappen a devancé Lewis Hamilton dans le dernier tour dans des circonstances controversées entourant un redémarrage derrière la voiture de sécurité.

Ils ont finalement décidé de ne pas porter leur affaire devant la Cour d’appel internationale, mais la déclaration de Mercedes a clairement indiqué qu’ils ne pensaient pas que le résultat de dimanche était juste.

Lewis, tu es le plus grand pilote de l’histoire de la Formule 1 et tu as mis tout ton cœur à l’épreuve à chaque tour de cette incroyable saison. Vous êtes un sportif sans faute sur et en dehors de la piste et vous avez livré une performance sans faille. pic.twitter.com/fCCmO0qwkj – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 16 décembre 2021

Croft s’est également empressé d’ajouter que la FIA n’a pas aidé les choses en ne se faisant pas plus entendre sur le week-end, bien qu’elle ait publié une déclaration de leur part promettant une enquête sur ce qui s’est passé.

Interrogé par Sky Sports News sur les sentiments actuels de l’équipe, Croft a déclaré: « Ils ont perdu confiance dans le sport. Ils sont déconcertés par la prise de décision qui a eu lieu à la fin de cette course.

« Je ne suis pas ici pour blâmer Michael Masi, le directeur de course. Comme je l’ai dit en début de semaine sur Sky Sports News, je le connais depuis longtemps, c’est un homme bien, il prend des décisions honnêtes du mieux qu’il peut dans le feu de l’action.

« Mais il y a eu un vide d’information, n’est-ce pas ? Dans l’intervalle de dimanche jusqu’à l’endroit où nous en sommes maintenant.

« Oui, la FIA a fait une déclaration, mais elle n’en a pas assez dit. Ils n’ont pas donné suffisamment de raisonnements et d’explications derrière le processus de prise de décision, de sorte que nous sommes tous encore en train de nous décider, et nos opinions également.

« L’opinion est absolument répandue sur les réseaux sociaux, sur divers canaux, tout le monde a une opinion et tout le monde ressent très, très fortement ce qui s’est passé. »

Toto Wolff a organisé une conférence de presse sur la décision de l’équipe jeudi et n’a pas pu confirmer pleinement si Hamilton continuerait ou non la saison prochaine après les événements d’Abou Dhabi, et a admis que les deux étaient toujours « désillusionnés » par le déroulement de la finale. .

Tous deux ont refusé d’assister à la cérémonie de remise des prix de la FIA à Paris jeudi soir, et Croft a dit « bien à eux » de l’avoir fait, étant donné les émotions qu’ils ressentiront encore à ce moment-là.

Le directeur technique James Allison a plutôt remporté le huitième trophée consécutif du championnat des constructeurs de Mercedes.