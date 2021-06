Mercedes a perdu du temps au tour à chaque virage à Bakou

Mercedes a perdu du temps au tour dans tous les coins du circuit urbain de Bakou vendredi, principalement en raison de la température des pneus des voitures W12.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont tous deux tombés en dehors du top 10 lors de la session FP2 du vendredi après-midi, ce qui a conduit le patron de Mercedes, Toto Wolff, à refuser initialement de parler aux médias et à se diriger directement vers la salle de débriefing pour comprendre pourquoi ils avaient un manque si flagrant de faire le tour de la piste d’Azerbaïdjan.

L’analyse a également commencé dans les médias, avec Sky Sports F1 et la publication allemande Auto Motor und Sport mettant principalement les problèmes de Mercedes sur la température des pneus.

“Peu importe à quel point il fait chaud, les pneus de la Mercedes ne veulent tout simplement pas monter en température assez rapidement”, a rapporté AMuS.

« Hamilton et Bottas ont raté la fenêtre du pneu magique de plusieurs kilomètres dans leurs W12. Avec des pneus sous-refroidis, le temps au tour est perdu dans chaque virage.

« Mercedes avait déjà prévu à l’avance qu’il pourrait y avoir des problèmes de pneus sur le deuxième circuit urbain après Monte Carlo – mais pas à ce point.

« Le long tour à Bakou devrait en fait faciliter la préparation des pneus, ainsi que les températures élevées.

“Red Bull et Ferrari montrent une fois de plus la voie car les deux font entrer la température dans les pneus de manière fiable, quel que soit le composé.”

Ça va être en retard ce soir, Team. ☕️ Cela fait toute la différence de savoir que nous avons votre soutien de partout dans le 🌎 cependant. pic.twitter.com/clkNSDjXT4 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 juin 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Le rapport a également déclaré que les caractéristiques du circuit de Bakou jouent également contre Mercedes, car la température de la piste peut énormément fluctuer en raison du nombre élevé de zones ombragées autour de la piste.

AMuS poursuit : « Il y a trop peu de virages rapides pour générer de l’énergie et donc de la chaleur dans les pneus. L’asphalte peut être chaud au soleil, mais de nombreux coins sont à l’ombre. C’est là que la température de la piste chute rapidement jusqu’à 20 degrés.

« La majorité des virages se négocient en deuxième ou troisième vitesse et à des vitesses inférieures à 140 km/h. Trop lent pour la Mercedes.

Pendant ce temps, le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a ajouté que le rythme sur un tour est un problème plus important par rapport au rythme de course, qui semble légèrement plus encourageant sur la base des données.

“C’était notre pire vendredi de loin”, a déclaré Shovlin.

« Notre plus gros problème semblait être le seul tour ; nous sommes loin de nos positions normales, il est donc clair que nous devons y trouver quelque chose de très significatif.

« L’image à long terme n’était pas aussi mauvaise – un peu derrière Red Bull mais toujours dans le mix. Donc, il y avait beaucoup à travailler du jour au lendemain ; nous avons planifié un programme complet d’analyse et de travail sur simulateur pour essayer de comprendre certains de ces problèmes, mais nous avons clairement beaucoup à trouver.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !