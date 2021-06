Mercedes a perdu la chance du meilleur tour en attendant la pénalité de Sergio Perez

in

Mercedes a perdu la chance de prendre un point supplémentaire pour le tour le plus rapide en France alors qu’ils attendaient de voir si Sergio Perez recevrait une pénalité.

Dans les phases finales du Grand Prix de France, Perez, avec des pneus beaucoup plus frais, a dépassé Valtteri Bottas pour prendre la P3 et mettre fin aux chances du Finlandais de monter sur le podium.

Bottas avait alors un écart suffisamment important derrière lui pour se ravitailler en caoutchouc frais sans perdre une place, il était donc prévu qu’il entrerait et suivrait pour le tour le plus rapide pour prendre un point supplémentaire.

Mercedes a cependant choisi de le garder à l’écart, et il a maintenant été confirmé que c’était parce qu’ils espéraient que Perez obtiendrait une pénalité pour son dépassement.

“Nous en parlions et nous étions prêts pour cela”, a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, dans le Débriefing YouTube de Mercedes.

“Mais quand Sergio a dépassé Valtteri, il est sorti de la piste à quatre roues au virage 10 et c’était le point que nous avions soulevé avec le contrôle de course, s’il sortait de la piste pour faire le dépassement et obtenir un avantage durable.

“Maintenant, alors qu’ils envisageaient cela, et finalement ils ont décidé qu’aucune autre action n’était nécessaire, au cours de cette période, nous avons perdu la fenêtre où nous aurions dû arrêter Valtteri.

« S’ils avaient infligé à Sergio une pénalité de cinq secondes, nous aurions voulu être dans cette fenêtre de cinq secondes, et en nous arrêtant, nous aurions abandonné.

“C’était vraiment juste un timing malheureux à la fin. Pendant que ces discussions se poursuivaient, nous avons raté le moment où nous aurions dû entrer et prendre de nouveaux pneus.

Lewis Hamilton a subi le même sort que Bottas, étant dépassé par Max Verstappen dans l’avant-dernier tour, clôturant une mauvaise journée pour Mercedes.

Shovlin dit qu’ils ont au moins rassemblé des données utiles et qu’ils sont heureux d’avoir la possibilité de se racheter immédiatement.

“Nous sommes tous très reconnaissants de n’avoir que quelques jours à attendre pour revenir sur le circuit et en termes de données, nous avons en fait de très bonnes données et une bonne compréhension de la dernière course”, a-t-il déclaré. .

« Nous avons également le simulateur, où nous pouvons faire beaucoup de bon travail pour préparer l’Autriche, et cela se déroulera dans un ou deux jours, mais finalement c’est la même chose pour toutes les équipes.

« Si nous avions une semaine supplémentaire, nous en profiterions, mais c’est en fait assez amusant quand vous les voyez arriver si vite et si fort – cela met beaucoup de pression sur les gens, mais cela reste excitant.

“Nous serons donc occupés pendant les deux prochains jours, mais j’espère que nous pourrons arriver en Autriche dans un bon état et bien préparé.”

