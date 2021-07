Mercedes a plus que de simples améliorations aérodynamiques à venir pour la voiture 2021 · .

Le plan de mise à niveau de Mercedes pour sa voiture 2021 implique plus que de nouvelles pièces aérodynamiques, a confirmé l’équipe.

La stratégie des champions du monde pour développer la W12 a été mise en doute après le week-end du Grand Prix de Styrie, où Lewis Hamilton et le PDG Toto Wolff ont indiqué qu’aucune autre amélioration n’était à venir.

Mais plus tôt cette semaine, le directeur technique James Allison a confirmé que de nouvelles pièces sont toujours en préparation pour la voiture de cette année. Hier, le stratège en chef James Vowles a donné plus de détails sur leurs plans pour développer le W12 alors qu’ils tentaient de rattraper les leaders du championnat Red Bull.

“Ce package a un certain nombre de façons dont nous pouvons l’améliorer”, a expliqué Vowles dans une vidéo publiée par Mercedes. “Nous avons encore plus de performances que nous pouvons y ajouter et les améliorations aérodynamiques ne sont qu’une facette des performances de la voiture. Nous avons d’autres éléments de cette voiture auxquels nous pouvons ajouter des performances et nous le faisons continuellement.

Mercedes a eu un aileron arrière raide le week-end dernier… « De plus, vous pouvez toujours optimiser et améliorer le package dont vous disposez. Normalement, vous n’en extrayez pas tout dès le départ. Chaque fois que vous courez sur la piste [you] obtenez de plus en plus d’informations et de données, vous en apprenez un peu plus sur la façon d’utiliser la voiture, comment utiliser les pneus et comment optimiser l’ensemble ensemble.

« Le résultat est que oui, en termes de grosses améliorations aérodynamiques, seront-elles réduites pour nous, mais pas seulement pour nous, toutes les équipes cette année ? Je le soupçonne. Cependant, cela ne signifie pas que les performances de la voiture seront statiques.

Vowles pense que le désavantage de Mercedes par rapport à Red Bull au Grand Prix de Styrie était en partie dû aux caractéristiques de la piste, notamment son altitude plus élevée que la plupart des sites.

Un sujet de préoccupation particulier pour Mercedes, que Hamilton a noté à plusieurs reprises, est la vitesse supérieure de Red Bull en ligne droite. L’équipe pense qu’elle perdait environ un quart de seconde par tour en ligne droite contre Red Bull le week-end dernier.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Leurs rivaux ont récemment utilisé des ailes arrière visiblement plus plates, réduisant la traînée à grande vitesse. Vowles a déclaré que Mercedes disposait d’ailes équivalentes, mais pense que les utiliser sur des pistes comme le Red Bull Ring n’offrirait pas les gains dont ils ont besoin.

… alors que celui de Red Bull était sensiblement plus mince. « Nous avons une suite d’ailerons arrière à notre disposition, tout comme Red Bull et comme d’autres équipes sur la grille », a-t-il expliqué.

“Vous pourriez avoir moins d’aileron arrière et aller plus vite [in a] en ligne droite, mais vous sacrifieriez les performances en virage et cela a également des effets sur la dégradation. A l’inverse, moins d’aileron arrière permet peut-être de dépasser un peu plus, il y a un équilibre.

“Nous utilisons des outils de simulation pour parcourir tous les réglages d’aileron arrière dont nous disposons et trouver un optimum de ce que nous devrions courir sur cette piste. Ce que nous devrions courir pour les dépassements, les qualifications et la course et dans notre cas, cela ressort avec le réglage de l’aileron arrière que vous voyez.

Vowles a déclaré que les différences entre la hauteur de caisse arrière de la Red Bull et de la Mercedes leur permettent d’utiliser l’aile plus plate sans sacrifier les performances en virage.

“Là où nous roulons sur l’aileron arrière est optimal pour le temps au tour et finalement c’est à la fois la qualification et la course”, a-t-il déclaré.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :