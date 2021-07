Mercedes a «plusieurs façons» d’améliorer la W12

Le directeur de la stratégie du sport automobile de Mercedes, James Vowles, a confirmé que l’équipe continuera à travailler sur l’amélioration de la W12.

Le Grand Prix de Styrie a été une histoire de domination pour Red Bull alors que Max Verstappen se frayait un chemin vers la victoire, laissant Lewis Hamilton et Mercedes impuissants à l’arrêter.

Il était donc préoccupant qu’après ce week-end difficile, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ait déclaré qu’aucune autre mise à niveau n’était prévue pour leur challenger 2021.

C’était une affirmation rapidement contrée par James Allison, directeur technique de Mercedes, et Vowles a également déclaré qu’il y avait plus que l’équipe peut faire pour améliorer la W12, promettant qu’ils n’abandonneront à aucun moment le combat pour le titre 2021 jusqu’à ce que tous est dit et fait.

“Ce package a un certain nombre de façons dont nous pouvons l’améliorer”, a déclaré Vowles lors de la vidéo de débriefing du Grand Prix de Styrie de Mercedes.

“Nous avons encore plus de performances que nous pouvons y ajouter et les améliorations aérodynamiques ne sont qu’une facette des performances de la voiture. Nous avons d’autres éléments de cette voiture auxquels nous pouvons ajouter des performances et nous le faisons continuellement.

« De plus, vous pouvez toujours optimiser et améliorer le package dont vous disposez. Normalement, vous n’en extrayez pas tout dès le départ. Chaque fois que vous courez sur piste et que vous obtenez de plus en plus d’informations et de données, vous en apprenez un peu plus sur la façon d’utiliser la voiture, comment utiliser les pneus et comment optimiser l’ensemble ensemble.

« Le résultat est que, oui, en termes de grosses améliorations aérodynamiques, seront-elles réduites pour nous, mais pas seulement pour nous, toutes les équipes cette année ? Je le soupçonne. Cependant, cela ne signifie pas que les performances de la voiture seront statiques et resteront là où elles sont et cela ne signifie pas non plus que, simplement parce que lors de cet événement, nous avons eu un déficit par rapport à Red Bull, il sera maintenu tout au long de la saison.

« Il y a quelques éléments de l’Autriche. D’abord, c’est à plus haute altitude, ça change un peu les choses. Deuxièmement, année après année, cela n’a pas nécessairement été la piste la plus solide pour nous et vous en tenez compte lorsque vous regardez la grande saison que nous avons à venir et les différentes caractéristiques du circuit à venir.

« Je pense qu’il est juste de dire que les règlements de l’année prochaine, et surtout sous un plafond de coûts, seront difficiles pour chaque équipe.

« Il y a un compromis : pour chaque milliseconde que vous mettez sur la voiture de cette année, vous perdrez probablement autant ou plus sur la voiture de l’année prochaine.

“Ce compromis sera difficile à faire pour chaque équipe de haut en bas de la grille, mais voici ce que nous pouvons vous promettre – nous sommes ici pour nous battre pour le championnat de cette année autant que nous le sommes pour l’année prochaine et jusqu’à ce que ce soit fini, nous allons se battre de tout notre cœur jusqu’à la fin de la saison.

