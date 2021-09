Mercedes a promis à George Russell le même statut qu’Hamilton

George Russell dit que Mercedes a promis qu’il serait traité sur un pied d’égalité avec Lewis Hamilton et qu’il ne serait pas un pilote numéro deux.

Il est maintenant confirmé qu’il s’associera Hamilton dans l’équipe allemande la saison prochaine, en remplacement de Valtteri Bottas qui rejoint Alfa Romeo.

Depuis son arrivée début 2017, le Finlandais a joué le rôle de second violon derrière Hamilton, ayant souvent ses propres courses compromises pour le bien du Britannique.

Russell est convaincu qu’il n’aura pas à jouer ce rôle lui-même et dit qu’il a toujours reçu des assurances de la part de l’équipe.

“Je vais définitivement sur un pied d’égalité et cela m’a été très clair”, a-t-il déclaré aux journalistes en Italie.

« Mercedes est toujours respectueux à cet égard, pour donner aux deux pilotes la meilleure opportunité.

« Naturellement, je crois en moi et j’ai de grandes aspirations, mais je sais également à quel point cela va être difficile.

“Lewis est septuple champion du monde pour une raison et je pense que je suis dans l’une des positions les plus chanceuses sur la grille pour pouvoir aller là-bas et apprendre de lui.

“Pour moi, je vois ce partenariat avec Mercedes comme une chose à long terme et je dois utiliser l’année prochaine comme une réelle opportunité d’apprendre tout ce que je peux et de le prendre course par course et de voir comment je m’en tire.”

Alors que la campagne 2022 sera la première fois qu’il pilotera pour l’équipe allemande à plein temps, Russell fait partie du programme junior là-bas depuis 2017, avec eux jouant un rôle important pour lui obtenir un siège chez Williams pendant deux ans. plus tard.

À cause de cela, il a l’impression de retourner là où son voyage en Formule 1 a commencé.

“C’est assez surréaliste pour être honnête parce que je fais partie de Mercedes depuis si longtemps maintenant”, a-t-il ajouté.

«Je suis entré en tant que pilote junior en parcourant les rangs, j’ai testé pour eux, pilote de réserve et puis, étant toujours chez Williams, ils ont tout négligé et m’ont dirigé.

« Donc, d’une certaine manière, je retourne presque là où j’ai commencé mon voyage vers la F1.

“Mais également, c’est triste de clore ce chapitre avec Williams, mais cela a été un grand voyage et je suis tellement heureux que nous ayons eu d’excellents résultats sur les courses récentes à montrer pour nos efforts.”