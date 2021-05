Mercedes a proposé de doubler le salaire des déménageurs Red Bull

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que Mercedes avait proposé de doubler les salaires des employés qui ont quitté le navire pour rejoindre Red Bull Powertrains.

L’équipe de Milton Keynes a annoncé le mois dernier que l’ancien directeur de l’ingénierie de Mercedes High Performance Powertrains, Ben Hodgkinson, avait été nommé directeur technique, avant de confirmer avant le Grand Prix d’Espagne ce week-end que cinq autres membres du personnel étaient sur le point de rejoindre Mercedes.

Red Bull Powertrains entrera en action la saison prochaine, le fournisseur de moteurs actuel Honda devant quitter le sport à la fin de 2021.

Un certain nombre de membres du personnel Honda à Milton Keynes resteront au sein de Red Bull Powertrains, tandis que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a également confirmé que l’équipe chercherait à renforcer ses rangs à l’extérieur.

Discutant de la nouvelle selon laquelle cinq autres employés du moteur avaient accepté de quitter Mercedes, Marko a déclaré à Motorsport-Magazin: «Red Bull est une équipe de course passionnée. Tout dans une seule maison.

«Mercedes offre aux gens qui viennent chez nous le double du salaire s’ils restent. Nous ne le faisons pas.

La décision de Red Bull de créer sa propre division moteurs est intervenue après que ses rivaux ont accepté de mettre en œuvre un gel du développement des groupes motopropulseurs entre 2022 et 2025.

S’adressant à Sky Sports F1 au sujet des développements récents, Horner a ajouté: «Les gens voudront travailler là où ils veulent travailler à la fin de la journée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à travailler là où il ne veut pas être. Si nous sommes un endroit attrayant et que les gens voient cet esprit de course et veulent en faire partie, ils vont faire le voyage.

«Nous sommes basés au Royaume-Uni, à seulement 30 miles de la route de Brixworth, où les moteurs Mercedes ont choisi de construire leurs moteurs au Royaume-Uni. Et ils l’ont fait pour une raison, car le talent est au Royaume-Uni.

«Et pour nous, je pense qu’apporter les moteurs sur place au sein du campus, en les intégrant pleinement au châssis afin que les ingénieurs moteurs et châssis travaillent côte à côte, est extrêmement attrayant.»