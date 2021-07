“Mercedes a riposté, Verstappen l’a pris dans la foulée”

in

Célébrant la non-pole position de Lewis Hamilton à Silverstone comme s’il s’agissait d’une victoire en course, Robert Doornbos a déclaré que Mercedes avait « riposté » et que Max Verstappen l’a pris dans sa foulée.

Près de huit dixièmes de retard sur Verstappen après les premiers essais de vendredi pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Hamilton et son rival pour le titre sont entrés dans les qualifications de vendredi soir avec ce dernier la cote sur le favori pour terminer le plus rapide.

Hamilton, cependant, a réalisé un tour impressionnant pour signer le meilleur temps, ses 1:26.134 0.075s d’avance sur le meilleur de Verstappen.

C’était un moment de célébration de la part de Mercedes, qui, après deux défaites écrasantes au Red Bull Ring, a prolongé son nombre de courses sans victoire à cinq, est arrivée à Silverstone avec un W12 mis à jour.

“Ils ont pris beaucoup de coups”, a déclaré GPBlog à l’ancien pilote devenu expert Doornbos, ajoutant qu’il était important de “juste riposter, de toutes les manières possibles”.

Oh ça nous a manqué… Est-ce le meilleur ‘GET IN THE LEWISSSSSSS’ de Bono ! 😂 pic.twitter.com/sB00TzjkLE – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 16 juillet 2021

Vous pouvez suivre toute l’action du tout nouveau week-end de course de sprint via F1 TV Pro ! Abonnez-vous ici pour l’expérience ultime de visionnage de la F1.

F1 TV Access, quant à lui, est disponible dans plus de 30 territoires et la liste complète des pays éligibles est disponible ici.

Le Néerlandais a également été impressionné par la réponse de Verstappen au P1 de Hamilton.

Bien qu’il ait raté le meilleur temps en qualifications pour la première fois depuis le GP d’Azerbaïdjan, Doornbos a déclaré que l’on pouvait « également voir comment Max accepte cela.

« Il n’a pas immédiatement commencé à parler de Mercedes, mais dit qu’ils [Red Bull] devraient se regarder et ce qu’ils doivent améliorer.

Le week-end de course, cependant, n’est pas du tout terminé.

Le programme de samedi soir verra les pilotes participer à une course qualificative de sprint de 17 tours, basée sur l’ordre de qualification de vendredi soir, et le résultat de la course de samedi déterminera la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche.

Doornbos ne craint pas que Red Bull ne soit hors de combat.

“Je pense que ça ira bien”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la fin du monde si vous perdez cela de quelques centièmes.

« Lewis vient aussi de très bien faire en s’améliorant un peu à chaque séance, et a un coéquipier comme Bottas, qui dit : ‘Je vais d’abord sortir pour nettoyer l’air pour vous’.

“En cela, vous voyez que la Formule 1 est un sport d’équipe, et cela a été exécuté au maximum par Mercedes.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.