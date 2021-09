Mercedes a toujours des “points d’interrogation” sur les moteurs

in

Alors que Valtteri Bottas passait à son cinquième PU, l’un des deux pilotes propulsés par Mercedes frappés par des pénalités de moteur en Russie, Toto Wolff a déclaré qu’il y avait des “points d’interrogation” sur leur moteur.

Pour la deuxième course consécutive, Bottas s’est retrouvé en fond de grille après avoir acheté de nouvelles pièces de moteur.

Mais alors que son nouveau système hybride à Sotchi était considéré comme une initiative de Mercedes pour essayer de retenir Max Verstappen, Bottas a révélé plus tard qu’il y avait un problème avec le moteur qu’il avait pris à Monza.

“Nous avons eu pas mal de problèmes et cela devient évidemment un peu un problème”, a déclaré le Finlandais en expliquant qu’il “devait” prendre un nouveau moteur dimanche.

“Je pense que j’ai celui-ci [in the pool], puis un très ancien.

Il était l’un des deux pilotes à moteur Mercedes à avoir eu des problèmes de moteur, Nicholas Latifi prenant un quatrième PU en raison d’une fuite pneumatique, pas le premier de Williams cette saison non plus.

Wolff admet que la fiabilité est une préoccupation pour Mercedes.

« Pour le moment, nous réévaluons les performances des groupes motopropulseurs car nous avons des points d’interrogation et nous n’avons donc pas décidé quels moteurs nous rappellerons dans le pool », a déclaré The Race, citant le patron de l’équipe.

L’Autrichien a ajouté que le cinquième PU de Bottas pris en Russie n’était pas pour « stocker » des pièces mais parce que « nous voulons comprendre les performances du moteur.

« Pour le moment, nous ne prenons qu’un week-end de course à la fois, réévaluons les performances des groupes motopropulseurs, puis prenons des décisions.

« Vous devez avoir le bon équilibre entre vous assurer que vous triez vraiment tous les gremlins que vous avez dans le groupe motopropulseur non seulement pour cette année mais aussi pour le groupe moteur de l’année prochaine.

« Nous sommes dans une phase d’évaluation de la manière de poursuivre la saison en termes de groupes motopropulseurs. »

Mais alors que Bottas est déjà numéro cinq, Lewis Hamilton a utilisé son troisième PU de cette saison pour remporter sa 100e victoire en Grand Prix, P1 au Grand Prix de Russie.

Mercedes n’a pas encore décidé quand, le cas échéant, le leader du championnat prendra un quatrième moteur et les pénalités qui vont avec.

Parlant des problèmes de moteur de Bottas en Russie, le directeur de l’ingénierie de piste, Andrew Shovlin, a déclaré que Mercedes devait encore enquêter sur la cause de cela.

“Nous avons eu un autre problème avec cela pendant le week-end et cette unité de puissance sur laquelle nous devons faire une enquête plus approfondie et juste jeter un coup d’œil à Brixworth”, a-t-il déclaré.

“Il s’agissait simplement de regarder où il se qualifiait, pensant que nous devrons peut-être en prendre un autre à un moment donné, nous avons juste décidé d’y aller pour mettre le nouveau groupe motopropulseur.

« Lorsque nous avons pris la décision, nous pensions que ce serait une course où nous pourrions récupérer plus facilement que nous ne l’avons fait.

« Sachant à quel point il était difficile de dépasser, nous aurions peut-être eu un point de vue différent à ce sujet. »

