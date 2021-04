Mercedes à trois bouchons aurait été une «  mort instantanée  »

James Allison dit que Mercedes n’a jamais envisagé une stratégie à trois arrêts à Bahreïn car cela «aurait été une mort instantanée» pour eux.

L’équipe allemande a réussi à remporter la première course de la saison malgré le fait que Red Bull semblait avoir une voiture plus rapide tout le week-end.

Lewis Hamilton à peu près a eu raison de Max Verstappen, repoussant le Néerlandais beaucoup plus rapide dans les phases finales.

Lorsque le Britannique est arrivé pour son deuxième arrêt, beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit à nouveau au stand, mais Allison dit que ce n’était jamais une option.

« Je pense que cela a probablement été une sorte de dans l’esprit de certains des commentateurs alors qu’ils regardaient la course lorsque nous avons fait notre deuxième arrêt », a déclaré le directeur technique sur le Chaîne YouTube Mercedes.

«Parce qu’il y avait encore, je pense, 28 tours à faire à ce moment-là et ils pensaient que cette équipe avait l’air de se préparer pour une course à trois arrêts, mais la réponse honnête est absolument non.

«Trois arrêts auraient été la mort instantanée sur cette piste, une stratégie bien trop lente. Nous faisions juste le maximum absolu de ce que le pneu dur pouvait nous offrir, et trois arrêts n’ont jamais été quelque chose que nous avons envisagé.

Bottas lui-même n’a jamais été en mesure de s’impliquer dans le combat avec Verstappen après avoir été gêné par un lent arrêt au stand de 10 secondes.

Sinon, Allison pense qu’il aurait également pu défier l’homme Red Bull.

«Le tour d’arrêt que nous avons choisi pour Valtteri a été le tour qui a donné à Valtteri ses meilleures chances de dépasser Max», a-t-il déclaré.

«Valtteri avait une belle paire de pneus Hard dans le garage, tout comme Max, mais les Red Bulls avaient montré une certaine nervosité à l’idée de faire de longs relais. Ils étaient restés sur la piste lorsque Lewis avait réussi à les réduire plus tôt dans la course.

«Et donc, nous savions qu’en arrêtant Valtteri quand nous le choisirions, nous présenterions à Max un dilemme. Après quelques tours de Valtteri sur ces nouveaux pneus, s’il avait eu un bon arrêt au stand, il aurait déjà menacé Max pour le dégagement.

«Max aurait dû venir pour se protéger contre Valtteri et cela aurait permis à Valtteri d’être juste contre Max et capable de se battre avec lui pour le poste.

