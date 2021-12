Mercedes a une «bonne base légale» pour faire appel contre le GP d’Abou Dhabi – avocat – .

Mercedes aurait des arguments convaincants s’ils soumettaient un appel concernant la controverse du Grand Prix d’Abou Dhabi, a déclaré à . un expert en droit du sport.

L’équipe envisage de faire appel après que les commissaires sportifs ont rejeté sa protestation contre le redémarrage de la course dimanche. Mercedes a affirmé que les règlements du sport n’avaient pas été suivis correctement lorsque la course a été redémarrée à court terme, et après que seulement cinq des huit voitures ont été autorisées à se défaire.

La controverse à Abu Dhabi a laissé dans le doute pendant deux jours l’issue de la course décisive pour le titre de la saison 2021. Lewis Hamilton a perdu le championnat du monde face à Max Verstappen lorsqu’il a été dépassé par son rival dans le dernier tour après le redémarrage.

En vertu des règles de la FIA, Mercedes dispose d’une fenêtre de 96 heures pour s’engager à déposer un recours, dont environ la moitié est passée. Après une saison controversée, l’équipe est arrivée à Abu Dhabi préparée pour une querelle juridique, après avoir fait appel aux services de Paul Harris QC. Il a précédemment représenté l’équipe en 2013 lorsqu’elle a comparu devant un tribunal de la FIA pour un test de pneus Pirelli, et en juillet de l’année dernière, il a représenté avec succès Manchester City lors d’une audience du Tribunal arbitral du sport pour violations présumées des licences de club et du fair-play financier de l’UEFA. règlements.

Nicholas Bamber, associé en règlement des différends réglementaires et commerciaux chez Penningtons Manches Cooper LLP, estime que Mercedes a de bonnes raisons de contester la décision de rejeter leur protestation.

« Le directeur de course Michael Masi et l’interprétation des commissaires sportifs du Règlement sportif de la FIA 2021 ont été remis en question par les pilotes de course, les experts et les commentateurs juridiques », a-t-il déclaré à ..

« En réponse à la protestation de Mercedes, ils ont conclu que l’article 15.3 donne carte blanche au directeur de course pour contrôler l’utilisation de la voiture de sécurité et outrepasse la procédure pour la voiture de sécurité stipulée à l’article 48.12.

« Cette interprétation semble – à première vue – incompatible avec une vision en langage clair de la réglementation. Cela contredit également directement l’approche de Michael Masi dans des circonstances similaires lors du Grand Prix de l’Eifel 2020 où il a déclaré » Il y a une exigence dans le règlement sportif de faire passer toutes les voitures dépassées » [emphasis added] avant que la voiture de sécurité ne revienne dans la voie des stands et que la course ne reprenne « par conséquent, la période de la voiture de sécurité a été un peu plus longue que ce que nous aurions normalement souhaité » – c’est-à-dire que le directeur de course ne peut pas annuler l’application appropriée du règlement, y compris l’application complète des article 48.12.

Cela pourrait être considéré comme une violation du Code Sportif International, a déclaré Bamber. « L’article 1.1.1 du Code Sportif International de la FIA 2021 précise que les règlements doivent être appliqués » sur la base des principes fondamentaux de la sécurité et de l’équité sportive » [emphasis added]. Une partie de l’équité sportive tourne autour de la cohérence de l’application des règles du sport. En tant que tel, il semble y avoir une bonne base légale sur laquelle Mercedes pourrait faire appel. »

Si l’affaire devait être portée devant la Cour d’appel internationale, Bamber pense que cette apparente incohérence pourrait s’avérer difficile à justifier.

« En plus de répéter le raisonnement exposé dans la décision des commissaires sportifs, la FIA soutiendrait probablement que toute ambiguïté dans le règlement devrait être levée en faveur de la prise de décision de Masi en temps réel, sous la pression de s’assurer que la course était terminé en toute sécurité et de manière compétitive – en s’appuyant sur la doctrine du droit du sport des décisions respectives sur le «champ de jeu» », a-t-il déclaré.

« Encore une fois, étant donné l’incohérence dans l’application de la prise de décision pendant la course elle-même, et contre les mêmes circonstances lors des courses précédentes, cela semble un argument peu convaincant. »

Alors que le peloton circulait derrière la voiture de sécurité à la fin de la course, Masi avait une fenêtre d’opportunité qui se rétrécissait pour organiser un redémarrage. Il recevait également des communications des deux équipes en lice pour le championnat – Mercedes et Red Bull – cette dernière le pressant de reprendre la course afin de donner à Verstappen une chance de dépasser Hamilton.

Bamber a souligné que la communication de ce type est très inhabituelle dans le sport professionnel. « Alors qu’une décision relativement récente visant à rendre les communications radio de la FIA entre les équipes et le directeur de course s’est avérée populaire auprès du public de la F1 du point de vue du divertissement, elle a également mis en évidence le volume et la nature discutable des communications envoyées à mi-course par les équipes », a-t-il déclaré. mentionné.

« Il est extrêmement inhabituel, voire unique, dans un contexte sportif, que des représentants d’équipes aient une ligne directe avec les officiels au milieu d’un match. Dans le sport, il est extrêmement important que les officiels ne soient pas influencés de manière inappropriée, ce qui soulève des questions quant à la réglementation de ces communications à l’avenir.

«Dans le rugby, nous avons vu une longue interdiction infligée au directeur du rugby d’Afrique du Sud pour des infractions« flagrantes »au cours de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, y compris son rôle dans la publication d’une vidéo critiquant la performance des officiels de match. Le comité indépendant de World Rugby a constaté que sa conduite avait eu un « effet corrosif sur le jeu plus largement, ainsi que sur le public et la presse ».

