Mercedes abandonnerait le MGU-H pour l’entrée de Volkswagen

Mercedes est prête à supprimer l’élément MGU-H des unités motrices si cela amenait Volkswagen à rejoindre la F1.

Les moteurs V6 turbo-hybrides actuels devraient faire l’objet d’une refonte dans les années à venir, avec une nouvelle unité de puissance qui devrait arriver en 2025 ou 2026.

Les constructeurs actuels Mercedes, Ferrari et Renault font partie des discussions, tout comme Red Bull Powertrains avec cette division de l’équipe autrichienne qui devrait être lancée à partir de 2022.

Mais il existe également d’autres organisations qui s’intéressent de près à cette nouvelle réglementation, notamment le groupe Volkswagen, qui a envoyé ses divisions Audi et Porsche s’impliquer dans les réunions concernant les nouvelles unités.

La Formule 1 veut rendre les nouveaux moteurs plus simples et plus rentables par rapport aux unités actuelles, et la suppression du MGU-H, qui est utilisé pour récupérer ou stocker l’énergie du turbocompresseur, fait partie de ce plan.

Mercedes est considérée comme possédant le groupe motopropulseur le plus puissant de la grille, mais le patron de l’équipe, Toto Wolff, soutiendra le projet de supprimer le MGU-H s’il ouvre la porte à Volkswagen.

“Le MGU-H va être abandonné si nous pouvons trouver l’alignement de nombreux autres points”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Je pense que c’est un compromis que, je ne peux parler pour personne d’autre, mais chez Mercedes, nous sommes prêts à entrer afin de faciliter l’entrée du groupe Volkswagen.

« Mais il y a plusieurs autres sujets où des compromis doivent être trouvés.

“Et, si un compromis ne peut pas être trouvé, alors nous reviendrons probablement à la gouvernance et aurons un règlement 2026 que la FIA et la FOM vont proposer.”

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré précédemment que si de nouveaux fabricants de moteurs étaient attirés par la Formule 1, il pense qu’ils voudraient une «feuille blanche» avec la prochaine génération de groupes motopropulseurs.

Mais le discours de Wolff sur les compromis semble sonner vrai, avec des rapports récents indiquant que les constructeurs sont divisés sur de nombreux sujets pour les nouveaux moteurs, et donc la FIA et la FOM peuvent effectivement intervenir.

Outre les coûts et la complexité, le bruit généré par les nouveaux moteurs a également fait l’objet de débats.

Horner a également évoqué des discussions sur un futur plafonnement des coûts des moteurs.

