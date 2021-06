Mercedes accuse les ordinateurs de la défaite de Hamilton en France

22/06/2021

Le à 17:03 CEST

Chez Mercedes, ils restent déçus après les résultats du Grand Prix de France dans lequel Hamilton a perdu la course contre la stratégie réussie de Verstappen et Checo Pérez a fini par arracher le podium à Valtteri Bottas. En conséquence, Verstappen a pris encore plus de distance par rapport à Hamilton en menant le championnat du monde des pilotes et Mercedes est tombé dans la bataille pour le championnat du monde des constructeurs. Le Britannique menait la course jusqu’à ce que Red Bull surprenne Mercedes avec une stratégie à deux arrêts et un dégagement à Hamilton qui le laisse finalement deuxième.

Andrew Sholvin, ingénieur piste, est très déçu du résultat et assure que dimanche « a été une journée frustrante, nous avons eu une belle opportunité de gagner et de monter les deux pilotes sur le podium, donc le résultat est évidemment très décevant ». Sholvin était initialement confiant dans la stratégie des arrêts au stand : « Nous avons activé les arrêts nous-mêmes avec Valtteri qui luttait contre les vibrations des pneus et cela l’a fait entrer plus tôt que nous le voulions. Évidemment, Max Verstappen a pris le tour suivant pour se protéger contre Valtteri, mais avec Lewis avec un peu plus de trois secondes à perdre, nous pensions qu’il aurait suffisamment de protectionn contre Verstappen, mais ce n’était pas le cas.”

Sholvin a admis que les niveaux de dégradation de Num de dimanche dépassaient les attentes de l’équipe et qu’au moment où ils ont envisagé de faire un deuxième arrêt avec Hamilton, il était trop tard et ils savaient que la stratégie ne fonctionnerait pas : « Nous avons pu voir que la dégradation était plus importante que prévu. , mais on se méfie de la stratégie à deux arrêts avec Lewis, puisqu’il faudrait aller chez Pérez, qui avait des pneus relativement neufs ; une fois que Max a fait le pas, notre meilleur pari était de voir si nous pouvions tenir, mais malheureusement, la course a été trop longue pour nous de quelques tours », a expliqué Sholvin.

Un ingénieur de Mercedes pense qu’ils se sont trop appuyés sur les ordinateurs et ils pensaient qu’ils seraient à l’abri de la contre-dépouille de Verstappen, mais ce n’était pas le cas, et ils ne comprennent toujours pas où est la faute : “nos modèles nous ont dit que nous aurions été bien, il y a quelque chose que nous devons revoir et comprendre. Nous devons creuser profondément pour comprendre comment ils nous ont sapés de si loin “, a avoué Sholvin. Bottas a également été incapable de défendre la position contre Verstappen, qui l’a dépassé rapidement et a réussi à se rapprocher de Hamilton encore plus rapidement que prévu.

Maintenant, de Mercedes, ils doivent se concentrer sur la recherche des défauts et la préparation des prochaines courses dans lesquelles s’ils veulent avoir des options pour remporter le titre, ils devront être parfaits avec leurs stratégies : “Nous n’avons pas beaucoup de temps pour préparer la prochaine course et il y a des domaines où nous savons que nous pouvons faire un meilleur travail ; Nous avons clairement une voiture décente, nous devons trouver plus de vitesse et nous devons être parfaits dans nos stratégies mais nous sommes heureux d’être de retour sur la bonne voie cette semaine”, a conclu la Mercedes.