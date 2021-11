Mercedes pense que Max Verstappen « devinait et espérait le meilleur » avec la façon dont il a abordé le virage 1 au Grand Prix du Mexique.

Parti troisième sur la grille de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Verstappen a pris la ligne extérieure dans la longue course jusqu’au premier virage et a freiné nettement plus tard que le poleman Valtteri Bottas.

Bien qu’il y ait peu de marge d’erreur, le Néerlandais a réussi le coup et en prenant la tête, il a pris le contrôle d’une course qu’il a remportée facilement et a pris 19 points d’avance sur Lewis Hamilton en tête du Championnat du monde.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré par la suite que le mouvement avait été pré-planifié et même « répété » par Verstappen lors de son tour d’installation sur le chemin de la grille.

Bottas, quant à lui, a été critiqué immédiatement après la course par le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et Hamilton pour « avoir laissé la porte ouverte », bien que le septuple champion du monde ait par la suite offert son soutien au Finlandais via les réseaux sociaux.

« Vous pouvez peut-être nous battre, mais vous ne pouvez pas nous briser. » pic.twitter.com/4UUq97sscs – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 8 novembre 2021

Maintenant, dans le débriefing régulier de l’équipe après la course, le directeur de la stratégie du sport automobile James Vowles a exprimé l’opinion qu’il n’y avait rien de particulièrement mesuré sur le passage de Verstappen dans le virage 1.

« Si vous avez vu les commentaires de Verstappen par la suite, il est assez clair qu’il y allait en devinant et en espérant le meilleur et cela a fonctionné pour lui », a déclaré Vowles.

En plus d’être trop au centre du circuit, Bottas a donné l’impression de vouloir laisser passer Hamilton de l’intérieur pour lui offrir la tête de ce qui aurait été un coup de pouce aux chances du Britannique de remporter le championnat si cela avait fonctionné.

Vowles a ajouté : « Le bon départ de Verstappen signifiait qu’il était aux côtés de Valtteri très, très rapidement. Le résultat de cela est qu’ils se sont retrouvés à trois larges incroyablement rapidement et tôt pendant la descente vers le virage 1.

« Maintenant, ce n’était plus qu’une question de freinage. Valtteri n’était pas sur la ligne optimale, ni Lewis.

« L’adhérence sur le côté droit du circuit est légèrement pire que là où Verstappen était sur la ligne de course. Même ainsi, les différences de freinage auraient dû être de quelques mètres, pas peut-être la différence que vous avez vue au final, les pilotes ont freiné là où ils pensaient pouvoir. »

Bottas a été touché par derrière et retourné par la McLaren de Daniel Ricciardo à la sortie du virage 1.

« Nous avons fini par perdre à cause de cela et plus encore au fur et à mesure que nous y allions, comme vous l’avez vu », a poursuivi Vowles. « D’autres voitures se sont peut-être bloquées, Ricciardo étant l’une d’entre elles, un contact s’est produit et Valtteri a été sorti et poussé à l’arrière du véhicule. [field]. «