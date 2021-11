Mercedes accuse-t-il le mauvais conducteur pour le virage 1 ?

Valtteri Bottas a été blâmé par Mercedes pour la victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Mexique, mais est-ce juste pour le poleman ?

Michelle Foster

« Ouvrir la mer » et « évidemment » laisser la « porte ouverte pour Max » étaient l’évaluation de Toto Wolff et Lewis Hamilton sur le départ de Valtteri Bottas au Grand Prix du Mexique.

Et bien qu’il y ait eu de nombreuses fois cette saison, j’ai soutenu le dénigrement de Bottas, la version 7.7 n’étant pas à la hauteur, dimanche n’en faisait pas partie.

Le Finlandais volant a eu les ailes coupées, non pas par Red Bull, mais par la nature de l’Autodromo Hermanos Rodriguez et de son marathon jusqu’au virage 1.

Verstappen, partant de la P3 et derrière Bottas sur la grille, est entré dans le sillage du pilote Mercedes, s’est tiré à sa gauche alors qu’ils se rapprochaient du virage 1, et a simplement dépassé les deux W12.

Il y a une raison pour laquelle le poleman au Mexique n’a pas remporté la course depuis 2016, et au moins deux de ces occasions, 2017 et 2018, étaient parce qu’il a perdu la tête dans le sillage créé jusqu’au virage 1.

En 2017, Sebastian Vettel en était la victime. Un pilote rival a utilisé le sillage pour prendre de l’élan, s’est déplacé à ses côtés à l’approche du virage 1, ils se sont touchés et Vettel a terminé deuxième.

Un an plus tard, c’est Daniel Ricciardo qui s’élançait de la pole position, passait à trois de front dans le virage 1 alors qu’il était rattrapé par ceux qui l’entraînaient par derrière, et il n’est pas ressorti en tête. Le conducteur qui les a coiffés les deux années ? Verstappen.

Mercedes aurait dû apprendre de Ferrari en 2019. Cette saison, Charles Leclerc a conservé la tête de la pole position, en partie grâce à Vettel et à un excellent travail d’équipe dans le virage 1 qui a tenu les rivaux de Ferrari à distance.

Donc, si je jouais l’avocat du diable, je dirais qu’Hamilton aurait dû faire plus pour protéger Bottas de Verstappen – puis échanger des positions avec son coéquipier plus tard dans la course.

À moins bien sûr que ce que Mercedes voulait vraiment était que Bottas pousse Verstappen dans le mur…

Marc Scott

Je pense que si vous deviez choisir un pilote à blâmer principalement pour avoir permis à Max Verstappen d’être P1 après le virage 1 et de naviguer au loin, ce doit être Bottas.

Nous savons tous que la position de défense est une faiblesse flagrante pour Bottas et il n’est donc pas surprenant de voir Verstappen trouver de l’espace à l’extérieur et passer devant les deux pilotes Mercedes. Si Verstappen s’était déplacé à l’intérieur, avait pris en sandwich les deux voitures Mercedes et avait ensuite pris la tête, c’est à ce moment-là que nous aurions pu placer Hamilton sous plus de contrôle.

Compte tenu de la force de l’effet de sillage sur le long très long chemin menant au virage 1, Bottas et Hamilton étaient des canards assis, peu importe à quel point ils étaient gênants pour les pilotes Red Bull immédiatement derrière eux.

Les pilotes ont également été avertis avant la course que toute sortie forcée de la piste jusqu’au virage 1 ferait l’objet d’une enquête par les commissaires sportifs, ce qui constituait une autre restriction pour ceux qui tentaient désespérément de défendre leur position.

Je pense aussi que de ne blâmer que les pilotes Mercedes pour leurs départs de course ne rend pas service à Verstappen. Oui, sa tâche aurait pu être rendue plus difficile, mais c’était toujours un geste audacieux, emphatique et courageux de la part d’un pilote qui, vous pouvez le dire, juste en regardant ce mouvement seul, déborde de confiance.

Il a parfaitement ouvert l’angle du virage 1 et a pratiqué ce point de freinage tardif tout le week-end, même lors de son tour de reconnaissance sur le chemin de la grille de départ. La pratique rendue parfaite.

Et, même de l’aveu de Toto Wolff, si Verstappen n’avait pas réussi à se frayer un chemin au tout premier virage, il aurait plus que probablement trouvé un autre moyen de s’assurer qu’il était toujours sur la plus haute marche du podium. La voiture RB16B a montré la supériorité que nous nous attendions à voir en qualifications.

Jamie Woodhouse

Valtteri Bottas aurait-il pu compliquer la tâche de Max Verstappen dans le premier virage ? Oui définitivement.

Nous savons bien sûr maintenant que Bottas n’est pas du genre à opposer beaucoup de résistance aux attaques des pilotes derrière, même lorsque c’est le rival au titre de son coéquipier Verstappen qui attaque.

Tout comme en Russie, c’était une autre porte ouverte pour Verstappen présentée par Bottas, et bien sûr, si c’était Hamilton à l’extérieur, Verstappen aurait probablement été sur l’herbe.

Cependant, la principale différence cette fois est que la défense apparemment immobile de Bottas par Toto Wolff a finalement été violée. Non seulement Wolff a critiqué Bottas, mais aussi Hamilton, un autre geste rare étant donné qu’il parle souvent du Finlandais comme du meilleur coéquipier qu’il ait eu.

Il faut s’attendre à ce que Hamilton et Wolff aient finalement contesté Bottas et sa défense discutable, car dans le cas du Mexique, cela a eu des implications majeures pour les batailles pour le titre des pilotes et des constructeurs.

Avec Verstappen qui a gagné confortablement après cette descente vers l’extérieur dans le virage 1, il mène désormais le championnat des pilotes avec 19 points d’avance sur Hamilton avec quatre manches restantes.

Et tandis que Bottas a fait sa part en arrachant le point du tour le plus rapide à Verstappen, le tampon de Mercedes sur Red Bull chez les constructeurs a néanmoins été réduit à un seul point, Wolff a donc déclaré que ce point bonus enregistré était de peu de consolation.

Bottas joue clairement un rôle de soutien à Hamilton dans ces derniers tours, et donc son objectif n’aurait pas dû être de se concentrer sur le virage 1 côte à côte avec Hamilton, il aurait dû chercher la chance de couper le plan directeur de Verstappen.

Cela ne veut pas dire qu’il aurait définitivement réussi, mais Mercedes a raison d’être vexé que Bottas. Aligné directement devant Verstappen, c’était le travail de Bottas de le garder derrière, pas celui de Hamilton.

Finley Crebolder

Bottas aurait sans aucun doute pu se défendre plus agressivement contre Verstappen au début, mais Mercedes aurait également pu élaborer un meilleur plan de match.

Ils savaient qu’avec un remorquage du côté propre de la grille dans une voiture plus rapide, il était probable que le Néerlandais aurait une meilleure descente au virage 1 que quiconque et pourtant n’avait apparemment pas de stratégie pour faire face à cela à part en espérant que Bottas puisse le combattre.

Qu’auraient-ils pu faire spécifiquement ? Eh bien, Charles Leclerc est le seul homme à avoir débuté en pole et est resté en P1 au départ ces dernières années, et il l’a fait car son coéquipier Sebastian Vettel s’est immédiatement placé entre le Monégasque et Hamilton, qui débutait en P3 cette année-là. , arrêtant la charge de l’homme Mercedes.

Rien n’empêchait le septuple champion du monde de faire la même chose lui-même cette année. Il aurait fallu qu’il soit très agressif pour se frayer un chemin entre son coéquipier et son rival pour le titre, mais cela valait sûrement la peine d’essayer.

En cas de succès, il aurait empêché Verstappen de prendre la tête et aurait probablement maintenu Bottas en P1, ce qui n’aurait pas été un problème étant donné que l’équipe aurait pu échanger les deux via l’ordre ou la stratégie de l’équipe.

Bien sûr, Bottas aurait pu faire plus pour essayer de garder le Red Bull derrière, mais Mercedes n’aurait jamais dû mettre tous ses espoirs sur un homme qui est notoirement doux lorsqu’il défend sa position et part à la fin de l’année.