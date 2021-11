Mercedes admet que l’appel stratégique à guichet unique de Valtteri Bottas au Brésil était le bon

Mercedes a admis qu’avec le recul, Valtteri Bottas avait raison de dire qu’il aurait pu faire fonctionner une stratégie à guichet unique à Sao Paulo.

Bottas a déclaré à la radio de l’équipe, six tours après son deuxième arrêt au stand, que l’équipe avait « raté un 1-2 facile » au Brésil, pensant qu’il aurait pu aller jusqu’au bout avec son premier train de pneus durs.

Finalement, le Finlandais a terminé troisième derrière son coéquipier Lewis Hamilton et Max Verstappen – bien que Mercedes espère qu’un doublé pourrait encore se retrouver dans les archives des résultats.

C’est parce qu’ils vont de l’avant avec une tentative de pénalisation rétrospective de Verstappen pour son mouvement défensif contre Hamilton au virage 4, qui a vu les deux voitures sortir de la piste et le Red Bull conserver la position pendant 11 tours supplémentaires.

Bottas a terminé à un peu plus de trois secondes de Verstappen à Interlagos et donc si le Néerlandais se voit infliger une pénalité de cinq secondes, il perdrait une place au classement révisé – et perdrait également trois points au Championnat du monde, réduisant son avantage à 11.

Après la course, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a répondu à la demande de Bottas en déclarant « Je ne suis pas sûr que nous aurions pu tenir un arrêt unique » en raison de la présence de Sergio Perez de Red Bull en quatrième position, tandis que le directeur technique de la piste Andrew Shovlin a ajouté que: « Le problème est que si vous avez mal joué, nous aurions pu risquer un podium avec Valtteri. »

Cependant, lors du débriefing de l’équipe après la course, le directeur technique Mike Elliott a reconnu que Bottas avait eu raison depuis le début.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils auraient pu « retirer le guichet unique », Elliott a déclaré : « Je pense que la réponse avec le recul est probablement oui.

« C’est vraiment difficile de le savoir à ce stade de la course. Nous ne savions pas combien nous avions eu d’usure des pneus lors des relais précédents à ce stade, nous ne savions pas que les pneus de Max tomberaient à la fin.

« Donc, si nous avions gardé Valtteri à l’écart avec ses pneus qui se dégradaient à la fin de la course et que des Red Bull rapides venaient derrière, il aurait pu finir quatrième.

« À cette position, nous essayions de penser« quelle est notre meilleure stratégie ? » Faut-il prendre un risque et potentiellement se faire dépasser par des voitures rapides à la fin ou essayons-nous d’encaisser cette troisième position ? » Et c’est ce que nous avons décidé de faire.