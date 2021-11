Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ : Une sportive aux allures de berline

La beauté de la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ est que même à une vitesse de 270 km/h, elle ne fait aucun drame. Il y a des vibrations minimes à l’intérieur de la cabine, la voiture reste sur sa voie, la sensation de direction est solide et lorsque vous freinez, elle s’arrête sans perdre sa trajectoire. Bien sûr, le bruit du vent hurlant peut être entendu et le capot semble vibrer en essayant de se maintenir en place face à des tonnes de pression du vent. Voilà, en bref, ce que j’ai ressenti au volant de l’A 45 S 4MATIC+ sur la boucle à grande vitesse de 11 km des National Automotive Test Tracks (NATRAX), près de Pithampur dans le Madhya Pradesh, cette semaine. La voiture a maintenant été lancée en Inde au prix de Rs 79,5 lakh (ex-salle d’exposition).

Qu’est-ce que l’AMG ?

C’est la division des voitures de performance de Mercedes-Benz, et 13 de ces voitures sont actuellement disponibles en Inde.

Quel moteur alimente l’A 45 S ?

Il reçoit un tout nouveau moteur de 2,0 litres qui serait le moteur quatre cylindres turbocompressé le plus puissant au monde en série. Le 421bhp qu’il produit est le plus élevé pour n’importe quel hayon en Inde. C’est également l’une des berlines AMG les plus rapides disponibles au monde (0-100 km/h en 3,9 secondes) et est même plus rapide que l’AMG GLC 43 (moteur de 3,0 litres ; 0-100 km/h en 4,9 secondes). Il bénéficie d’une fonction appelée «Race Start», qui permet une accélération maximale possible à partir d’un arrêt.

Quelles autres fonctionnalités a-t-il ?

Il s’agit notamment du contrôle de couple AMG (le nouveau différentiel d’essieu arrière, qui dispose de deux embrayages multidisques à commande électronique, chacun étant connecté à un arbre de transmission d’essieu arrière, de sorte que la puissance d’entraînement n’est pas seulement répartie de manière variable entre les roues avant et arrière , mais aussi sélectivement entre la roue arrière gauche et droite); Mode de dérive AMG (qui rend possible le « poussièrement » pour un plaisir de conduite encore plus élevé) ; Suspension AMG (amortisseurs sélectifs en fréquence qui conduisent à une stabilité directionnelle élevée et des caractéristiques de virage dynamiques avec un faible roulis); et six modes de conduite AMG (Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual et Race). Cependant, lors de l’expérience de conduite à grande vitesse sur le NATRAX, je n’ai pas pu expérimenter correctement ces fonctionnalités.

De quoi ça a l’air?

ça va vite; ça a l’air plus rapide. Il obtient la calandre spécifique AMG, le capot aérodynamique, les phares à LED multifaisceaux, les passages de roue évasés et les jantes en alliage AMG. L’habitacle est majoritairement noir/gris et sportif jusqu’au noyau.

Caractéristiques

Moteur : essence 2,0 litres

Puissance : 421 ch

Couple : 500 Nm

Système d’entraînement : transmission intégrale 4MATIC+

Boîte de vitesses : AMG SPEEDSHIFT DCT 8G

Accélération : 0-100 km/h en 3,9 secondes

Vitesse de pointe : 270 km/h

Prix ​​: Rs 79,5 lakh (ex-showroom)

