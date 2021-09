Mercedes-AMG Petronas F1 annonce un partenariat avec FTX

L’équipe Mercedes F1 et le leader de l’échange de crypto FTX ont annoncé un nouveau partenariat à long terme couvrant plusieurs saisons de course. Les voitures et les pilotes afficheront le logo FTX. Certains éléments de la marque seront dévoilés lors du prochain grand événement de course – le Grand Prix de Russie le 26 septembre. Le logo FTX apparaîtra également sur tous les affichages du logo des partenaires dans les installations de communication et d’accueil de la piste, la flotte de camions Mercedes-Benz de l’équipe et dans le garage.

Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de FTX, a déclaré :

« FTX est ravi de s'associer aux champions du monde actuels de Formule 1 et aux leaders actuels des points d'équipe Mercedes-AMG Petronas pour continuer à étendre notre position en tant que premier échange de crypto-monnaie au monde. Sous la direction de Toto, toute l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas s'est concentrée sur l'excellence et a misé sur l'innovation pour les aider à devenir sept fois champions des constructeurs. Nous sommes impatients de voir Lewis Hamilton continuer à se battre pour son potentiel huitième titre de champion du monde des pilotes de Formule 1 pour le reste de la saison 2021.

Les initiatives à venir incluent l’intégration de la collecte NFT FTX Pay

En plus du partenariat, la bourse et Mercedes F1 prévoient un certain nombre d’initiatives stratégiques supplémentaires, notamment l’intégration de la collecte NFT FTX Pay et certains projets liés à la responsabilité sociale des entreprises. Ceux-ci seront annoncés et publiés à une date future non divulguée.

Extension de la portée de la marque

Pour étendre la portée de la marque FTX aux fans de F1 du monde entier grâce à des initiatives marketing, FTX aura accès aux pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, entre autres membres de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas.

Toto Wolff, Team Principal et PDG de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1, a déclaré :

«Nous sommes très heureux d’accueillir FTX, l’un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaie, au sein de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1. Leur esprit d’innovation et leur énergie créative dans une industrie mondiale en développement rapide en font un partenaire idéal dans notre propre quête incessante de performance. Ensemble, nous sommes impatients de créer de nouvelles opportunités passionnantes de dialoguer avec nos fans et de leur offrir des expériences de classe mondiale. »

