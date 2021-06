Mercedes « analysera les faits » de tout gain du nouveau moteur de Red Bull · .

in

Mercedes examinera tous les gains potentiels que Red Bull aurait pu réaliser avec son deuxième groupe motopropulseur, a déclaré le directeur de l’équipe Toto Wolff, après que Lewis Hamilton ait répété son affirmation selon laquelle ils avaient introduit une mise à niveau.

Les fabricants de moteurs ne sont autorisés à apporter des modifications à leurs groupes motopropulseurs au cours de cette saison que pour répondre à des problèmes de fiabilité.

Cependant, Hamilton a affirmé à plusieurs reprises que les nouveaux moteurs Honda présentés par Red Bull au Grand Prix de France avaient amélioré leurs performances.

“Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons eu une mise à niveau, mais ils l’ont fait”, a-t-il déclaré à Sky après le Grand Prix de Styrie. “Ils ont clairement apporté la mise à niveau du moteur et ils ont apporté une autre partie du package et cela les a juste fait avancer.”

S’exprimant après la course de dimanche, Wolff a déclaré que son équipe ne ferait pas de déclarations instinctives sur les performances de Red Bull depuis l’introduction de leurs nouveaux moteurs jusqu’à ce que les données pertinentes aient été examinées.

“Dans ce sport, nous ne travaillons pas avec des soupçons”, a-t-il déclaré. « Il est important d’analyser les faits et les données et c’est ce que tout le monde fait.

« Les performances de chaque équipe sont très transparentes et nous examinerons les performances de chaque équipe, y compris Red Bull et nous-mêmes, puis tirerons nos conclusions. »

Hamilton a terminé loin derrière Max Verstappen hier, tombant à plus de 15 secondes de son rival au championnat avant de faire un arrêt supplémentaire au stand.

Sondage : votez pour votre pilote du week-end du Grand Prix de Styrie 2021"Dans un moment de défaite, la réaction initiale ne devrait pas être de pointer du doigt qui que ce soit ou de chercher des excuses", a déclaré Wolff.

« Ils ont fait du bon travail, en fait. Et la deuxième unité de puissance qu’ils ont apportée a été vraiment forte. Et cela ne peut être qu’avec fiabilité si le premier s’est dégradé. Donc en résumé, regardons les données, analysons et voyons ensuite ce que cela dit.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a réitéré hier que leurs nouveaux moteurs ont les mêmes spécifications que les précédents.

“Nous avons une nouvelle huile d’ExxonMobil, donc je pense qu’ils devraient s’attribuer tout le mérite du fait que Lewis pointe les moteurs”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. « Les moteurs sont homologués, c’est la même spécification.

