Mercedes assume la responsabilité de la défaite de Lewis Hamilton en France

Mercedes a levé la main et a admis qu’elle était fautive pour ne pas avoir changé la stratégie de Lewis Hamilton au Grand Prix de France, car il a perdu contre Max Verstappen.

Hamilton avait pris la tête au premier virage après que son rival pour le titre soit allé trop loin au départ, mais les deux se sont affrontés tout au long d’une course absorbante au Paul Ricard.

Verstappen a reflété ce que Hamilton avait fait à Red Bull pour remporter le Grand Prix d’Espagne, alors que le Néerlandais faisait un arrêt supplémentaire au stand et traquait la victoire sur un caoutchouc plus frais, dépassant finalement le Britannique dans l’avant-dernier tour.

Verstappen avait également réussi à saper la Mercedes après avoir été le premier aux stands et a révisé un écart de trois secondes avant les arrêts aux stands. Après la frustration et les plaintes de pneus de Hamilton, il a rétorqué en disant: “Assurons-nous de les saper cette fois.”

Cependant, les deux voitures Mercedes sont restées à l’écart et Valtteri Bottas était également en colère contre la décision de mener à bien une stratégie à guichet unique avec un message radio chargé de jurons après avoir été dépassé par Sergio Perez dans les dernières étapes de la course.

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, s’est adressé à la radio de l’équipe de Hamilton après la chute du drapeau à damier et a déclaré : « Celui-ci est sur nous. Merci d’avoir tout fait pour récupérer cette course. Vous avez incroyablement bien conduit.

Max passe à l’action ! 🍿 Quelle est la qualité de cette bataille de championnat? 🙌#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/mzdpiq9pQW – Formule 1 (@F1) 20 juin 2021

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a ajouté que l’équipe devait tirer les leçons après avoir été battue au Paul Ricard, déclarant à Sky Sports F1 : « Tout d’abord, [there is] beaucoup à apprendre parce que nous devons comprendre – je veux dire, [Red Bull] font des tours de piste phénoménaux – pourquoi avons-nous mal évalué le dégagement est peut-être quelque chose que nous devons regarder, mais c’est seulement pour s’améliorer.

“[The race was] d’avant en arrière, nous étions en tête parce que Max a fait des erreurs. C’était un peu hérité.

« Et puis, notre rythme était bon et nous avions peut-être même un peu d’avance, nous avions à peu près trois secondes d’écart pour protéger l’undercut, mais ce n’était pas suffisant. Il nous manquait une seconde et il y avait quelque part où nous l’avons perdue.

Verstappen ayant également réalisé le tour le plus rapide de la course au Paul Ricard, le déficit de Hamilton au championnat des pilotes est désormais de 12 points avant la première des deux courses au Red Bull Ring.

