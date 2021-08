Mercedes aurait dû arrêter Lewis Hamilton deux tours plus tard

in

Le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, pense que l’équipe a fait une erreur en opposant Lewis Hamilton au 47e tour en Hongrie.

Hamilton a chuté du premier au dernier après le redémarrage de la course à la suite d’un drapeau rouge plus tôt, Mercedes l’ayant appelé un tour plus tard que le reste du peloton, créant l’étrange scène de Hamilton lançant la grille en solo.

L’équipe a déjà admis que c’était le mauvais choix, mais ce n’était pas le seul arrêt au stand de l’après-midi que Mercedes regrettait.

Hamilton a été amené pour un deuxième arrêt au tour 47, et à partir de là, il a repris l’ordre jusqu’à ce qu’il rencontre un Fernando Alonso motivé qui cherchait à protéger son coéquipier et leader de la course, Esteban Ocon. route.

L’Espagnol a tenu Hamilton pendant 10 tours, et avec cela ses chances de victoire ont disparu. Mais Elliott pense qu’ils auraient pu traiter avec Alonso beaucoup plus tôt s’ils avaient arrêté Hamilton deux tours plus tard pour augmenter l’avantage de la durée de vie des pneus.

“Vous pourriez penser que si nous l’avions fait venir plus tôt, cela nous aurait donné plus d’opportunités à la fin de la course de nous battre pour la victoire”, a déclaré Elliott lors du débriefing du Grand Prix de Hongrie de Mercedes.

« La réalité est que ce que nous essayions de faire, c’est de maximiser le différentiel des pneus. Donc, autour de la Hongrie, il est vraiment difficile de dépasser et donc si nous étions allés plus tôt, le différentiel en pneus vers Alonso aurait été beaucoup plus petit et il aurait été en fait plus difficile de dépasser.

« Si nous avions roulé un peu plus longtemps, ce que nous pensions avec le recul, nous aurions dû faire, nous aurions augmenté cette différence d’âge des pneus de 10 tours peut-être à 12 tours. Grâce à cela, nous aurions peut-être pu dépasser Alonso plus rapidement et cela nous aurait permis de nous battre pour la victoire.

« L’autre avantage si nous aurions été un peu plus longs, c’est qu’Alonso avait des pneus légèrement plus jeunes que [Carlos] Sainz, et il s’est rapproché juste derrière lui mais n’avait que quelques tours pour attaquer.

« Si nous lui avions donné quelques tours de plus pour attaquer, peut-être qu’ils s’en seraient sortis et peut-être que cela aurait signifié que c’était plus facile pour Lewis en conséquence.

“Cela aurait également signifié qu’Alonso aurait endommagé ses pneus, supprimé la vie de ses pneus, ce qui nous aurait également aidés en course.”