Mercedes aurait-elle gagné au tribunal ?

Mercedes a annoncé jeudi qu’ils ne verraient pas leur appel aboutir, mais s’ils l’avaient poursuivi, auraient-ils gagné ? Grandprix247 offre un aperçu avec l’aide d’aigles juridiques.

En conséquence, le résultat de la saison 2021 de Formule 1 reste inchangé, Max Verstappen est le champion du monde de F1 2021 et Mercedes a remporté un huitième record consécutif de championnat des constructeurs de F1.

Mais les conséquences du Grand Prix d’Abou Dhabi, la finale de la saison 2021 de F1, suscitent toujours des questions et des soupçons quant à la manière dont le championnat a été décidé.

La FIA a révélé qu' »un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir » avait été lancé, Mercedes répondant après avoir annoncé le retrait de son appel : « Ainsi, nous nous félicitons de la décision de la FIA d’installer une commission pour analyser en profondeur ce qui s’est passé. à Abu Dhabi et d’améliorer la robustesse des règles, de la gouvernance et de la prise de décision en Formule 1.

« Nous nous félicitons également qu’ils aient invité les équipes et les pilotes à participer. L’équipe Mercedes-AMG Petronas travaillera activement avec cette commission pour construire une meilleure Formule 1 – pour chaque équipe et chaque fan qui aime ce sport autant que nous.

« Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons par la présente notre appel », a écrit Mercedes dans un communiqué publié hier.

Les règles de la Formule 1 sont intrinsèquement injustes

Dans un effort pour apporter une certaine clarté à nos lecteurs sur le sujet, Grandprix247 a sollicité des conseils juridiques du responsable du droit du sport de JMW Soliciters, Stephen Taylor Heath, en tant que FIA ​​depuis la prise de décision controversée de dimanche, a déclaré le lobbying du directeur de course. s’arrêtera l’année prochaine.

« Les règles de la Formule 1 sont intrinsèquement injustes dans la façon dont elles traitent un accident », a-t-il déclaré. «Dans tout sport où le résultat peut dépendre de la discrétion d’un être humain appliquant les règles, vous obtiendrez une injustice.

« La plupart des spectateurs considéreraient l’application des règles par Michael Masi comme injuste car il est revenu sur le précédent précédent et l’application stricte des règles pour manipuler un tour de course de plus. »

Taylor Heath a ajouté : « La justification de la FIA pour la conduite de M. Masi est qu’il a en fait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer les règles ou non et de les modifier s’il le souhaite. Inutile de dire que cela a fait sourciller.

« Ce qui doit être établi dans tout appel est de savoir si M. Masi connaissait une règle mais a choisi de ne pas l’appliquer ou s’il croyait avoir (à tort ou non) le pouvoir discrétionnaire de modifier les règles en temps réel en fonction des circonstances.

« La Formule 1 comme de nombreux sports établit ses propres réglementations sportives dans lesquelles les tribunaux sont réticents à intervenir. La principale préoccupation cependant est l’indépendance et les intérêts conflictuels que l’autorégulation peut imposer.

« La réglementation d’un sport devrait être administrée par un organisme entièrement indépendant de l’instance dirigeante, cette instance dirigeante étant également un détenteur de droits commerciaux clé dans ce sport. »

Mercedes aurait-elle gagné en appel ?

C’est probablement la question à un million de dollars après que Mercedes a annoncé qu’elle avait retiré son appel, car The Race a demandé au directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, s’il s’attendait à gagner.

Wolff a répondu : « Nous pensons que nous avions un dossier très solide et si vous le regardez du point de vue juridique, s’il aurait été jugé par un tribunal ordinaire, il était presque garanti que nous aurions gagné. »

Avec Mercedes faisant appel devant la Cour d’appel internationale de la FIA, Wolff a expliqué : « Le problème avec l’ICA est la façon dont elle est structurée.

« La FIA ne peut pas vraiment marquer ses propres devoirs et il y a une différence entre avoir raison et obtenir justice », a-t-il affirmé, suggérant que malgré « potentiellement » avoir raison, Mercedes n’aurait pas été en mesure d’inverser le résultat.

Ce que disent les avocats

Grandprix247 a posé la même question – concernant les chances de Mercedes de gagner l’appel – à Stephen Taylor Heath, responsable du droit du sport chez JMW Solicitors.

« Le Règlement de la FIA traite du processus de réclamation et d’appel », a-t-il commencé. « L’audience le soir du Grand Prix était une Protestation. Mercedes envisage de faire appel.

Taylor Heath a poursuivi: «Ils évalueront les conseils juridiques mais aussi les considérations commerciales, car tout appel signifie faire traîner le problème, ce qui risque de ternir l’intégrité du sport et des sponsors de Mercedes/Hamilton. Il ne fait aucun doute que Hamilton a acquis de la bonne volonté dans la façon dont il s’est conduit par la suite.

« Ils feront appel devant la Cour d’appel internationale qui, bien qu’instituée par la FIA, se veut ‘indépendante’.

« Je prévois que les conseils qu’ils recevront sont qu’il y a un grand mérite dans l’argument que l’article 48.12 n’a pas été suivi », a déclaré l’avocat de Sports. « La déclaration de la FIA l’a admis. »

« Il est difficile de voir comment l’article 48.13 peut l’emporter sur l’article 48.12 car ce serait un aveu que les deux articles sont en conflit », a expliqué Taylor Heath. « Il est également difficile de voir comment l’article 15.3 qui donne au directeur de course ‘l’autorité supérieure’ pour contrôler l’utilisation de la voiture de sécurité lui donne le pouvoir d’ignorer ou d’outrepasser un règlement.

« Peut-être si les problèmes de sécurité l’imposent, mais on ne peut pas prétendre que c’était les circonstances ici, car c’était clairement le fait qu’il ne restait qu’un tour à la course qui était la raison pour laquelle toutes les voitures ne pouvaient pas passer.

« En conséquence, vous vous attendriez à ce que le panel de la Cour d’appel composé d’éminents juristes convienne que la FIA a incorrectement appliqué son propre règlement.

« Il y a une différence significative entre une réclamation selon laquelle un officiel a été incompétent dans la manière dont il a exercé son jugement ou a simplement omis d’appliquer une règle et une allégation selon laquelle un officiel n’a pas volontairement et sciemment appliqué une règle. »

Le problème de Mercedes

« Le problème pour Mercedes et pour tout recours de cette nature est de demander une sanction rétrospective qui modifie le résultat de la course et du championnat », a souligné l’avocat.

« Vous devez tenir compte de toutes les variables car toutes les voitures en course ont été affectées par la décision, pas seulement Hamilton, comme les autres pilotes l’ont commenté.

« Dans la déclaration de la FIA, ils ont dit qu’accorder une protestation à Mercedes reviendrait à effacer le dernier tour de la course.

« Je ne suis pas d’accord ici aussi clairement si la règle avait été suivie, le seul résultat aurait été la victoire de Hamilton derrière la voiture de sécurité à moins qu’il ne tombe en panne dans ce dernier tour qui a une probabilité négligeable.

« S’il restait deux tours et que la règle 48.12 avait été correctement appliquée, le résultat aurait été le même car Verstappen aurait été derrière Hamilton pour le dernier tour.

« En conséquence, la seule conclusion de bon sens à laquelle vous vous attendriez à ce que le panel d’appel arrive est que M. Masi n’a pas appliqué correctement la règle 48.12 parce que c’était l’avant-dernier tour qui ne peut pas être une justification appropriée », a déclaré Taylor Heath.

Enfin, que pouvons-nous faire de tout cela?

« En conclusion, Mercedes pourrait gagner la bataille pour obtenir une conclusion selon laquelle la réglementation a été mal appliquée, mais pourrait ne pas obtenir le résultat correctif souhaité », a déclaré le responsable du droit du sport chez JMW Solicitors.

Cependant, il a souligné un autre aspect de la situation : « Le tableau d’ensemble est que probablement, l’effet commercial de ceci est que Mercedes et Lewis Hamilton manqueront les bonus de leurs sponsors et bien que l’intention soit de garder tous les différends » en interne ‘ leurs avocats examinent peut-être des réclamations potentielles en dommages-intérêts contre la FIA pour leur perte commerciale. »

Donc, en bref, il semble que l’avis juridique soit aligné sur ce que Mercedes a dit, c’est-à-dire ; qu’ils auraient pu prouver que Michael Masi s’était trompé lors de la finale de F1 dimanche à Abu Dhabi, mais le résultat de la course, et par conséquent le championnat, n’aurait pas été annulé.

Ce que Mercedes a omis de mentionner, mais qui a été souligné par l’avis juridique, c’est l’impact du processus d’appel également du côté commercial/sponsorisation, avec toute la publicité pouvant affecter l’image de l’équipe ainsi que celle de ses sponsors.

Si les rôles avaient été inversés, Red Bull ferait-il la même chose que ses rivaux ?

Mais alors qui peut dire – si Masi avait suivi la lettre des règles de l’article 48.12 au tour 57, mettant fin à la course sous la voiture de sécurité – que Red Bull n’aurait pas été lésé, appliquant ainsi le même raisonnement que Mercedes pour prouver la FIA et Masi ont tort, affirmant qu’il n’y avait aucune raison de sécurité pour maintenir le SC déployé ?

Red Bull aurait également pu protester contre la réticence de Masi et des commissaires à demander à Hamilton de céder la première place à Verstappen après l’incident du premier tour lorsque le Britannique s’est rendu dans la zone de dégagement en gardant son avance.

Dans tous les cas, gagner ne sera pas non plus assurer la justice. C’était foutu si vous le faites et tant pis si vous ne coincez pas Masi a été peint par les circonstances qui ont conduit à ce que nous avons vu à Abu Dhabi.

Il n’en demeure pas moins que nous devrions célébrer en ce moment les deux meilleurs pilotes de F1 de leurs générations respectives, Verstappen le digne Champion, et Hamilton si gracieux dans la défaite. Eux et nous, fans de F1, méritions mieux.

Au lieu de cela, nous nous disputons sur les règles…

Remarque I : S’il y a des avis juridiques qui diffèrent de ce qui précède par Stephen Taylor Heath, nous serions heureux de recevoir vos commentaires.

Note II : Pour plus de détails sur les clauses des règles FIA référencées dans cet article, veuillez vous rendre ici.