Mercedes aurait-il dû choisir Lando Norris plutôt que George Russell ?

L’ancien coureur de F1 Jolyon Palmer et le commentateur de F1 Jack Nicholls auraient tous deux choisi Lando Norris plutôt que George Russell chez Mercedes pour 2022.

Russell a gravi les échelons des catégories juniors au sein de l’académie Mercedes, passant en Formule 1 en 2019 lorsqu’il a été envoyé chez Williams, pour ce qui s’est transformé en une période impressionnante de trois saisons.

2021 a été la saison exceptionnelle du coureur britannique, qui a atteint la Q3 à quatre reprises.

Le Grand Prix de Belgique s’est avéré être son meilleur week-end de course en F1 après la qualification P2, qui est devenu son résultat de course en raison de fortes pluies et de brouillard forçant la course à être abandonnée.

Au cours de la saison, Russell a terminé dans les points à quatre reprises.

C’était certainement suffisant pour impressionner Mercedes, qui a confirmé Russell comme coéquipier de Lewis Hamilton pour 2022, mais auraient-ils dû choisir Norris ?

Norris a connu sa propre saison stellaire, qui comprenait la pole position en Russie et la tête d’une grande partie de la course, avant que de fortes pluies ne le surprennent alors qu’il défendait Hamilton vers la fin.

Un P2 à Monza faisait également partie de sa liste de sorties impressionnantes de la saison.

« Si je suis Mercedes… et que j’ai le libre choix sur ce deuxième siège aux côtés de Hamilton, je pense que je choisis Norris plutôt que Russell après cette année », a déclaré Nicholls sur le podcast F1: Checkered Flag.

Et bien que ce soit une déclaration assez audacieuse, Palmer a accepté.

« Je vais avec Jack dessus, je vais avec Lando », a-t-il déclaré.

« La façon dont il a repoussé Lewis Hamilton à la fin de cette course de Sotchi jusqu’à ce que la stratégie et le choix des pneus lui échappent était incroyable.

« Pour un gars qui n’a jamais gagné de course, d’avoir un septuple champion du monde qui lui souffle dans le cou dans une Mercedes, puis il commence à pleuvoir, et il est toujours hors de la route à quelques reprises, à gratter, mais en gardant Hamilton, nous savons tous à quel point il est bon sur le mouillé, derrière lui, c’était vraiment un truc légendaire de Norris.

Norris devait initialement lutter en 2021 après l’arrivée de Daniel Ricciardo, plusieurs fois vainqueur de la course, chez McLaren.

Mais tout au long de la saison, Norris a régulièrement pris le dessus sur son coéquipier, à plusieurs reprises de manière convaincante, terminant la saison avec 45 points d’avance au classement Pilotes.

Telle était sa forme contre un pilote aussi bon que Ricciardo, Palmer pense que Norris est un candidat pour rejoindre Verstappen et Hamilton dans la catégorie supérieure des talents de F1.

« Je me demande si Lando s’est placé cette année dans le top ? Aux côtés de Lewis et Max potentiellement », a-t-il réfléchi.

« Quand vous regardez le travail qu’il a fait contre Daniel Ricciardo.

« Même lors des dernières courses, Norris était assez loin devant Daniel Ricciardo, il n’a eu que très peu de chance dans les phases finales, sinon il aurait eu la cinquième place du championnat.

« Et voici Daniel Ricciardo, sept fois vainqueur maintenant huit fois vainqueur, c’est un gars que tout le monde pensait pouvoir être un champion dans la meilleure voiture, mais Lando a fait un excellent travail. »

Néanmoins, ce sera Hamilton et Russell chez Mercedes en 2022, Norris restant chez McLaren alors que l’équipe de Woking cherche à se rapprocher des leaders de la F1.

Donc, si McLaren continue sur sa trajectoire ascendante, Palmer sent l’arrivée d’un podium entièrement britannique, quelque chose vu pour la dernière fois au Grand Prix des États-Unis de 1968 où Sir Jackie Stewart a remporté la victoire, Graham Hill terminant P2 et John Surtees P3.

« Nous pourrions voir des lock-out britanniques sur le podium l’année prochaine », a suggéré Palmer.

« Le duo Mercedes et Lando Norris si McLaren peut resurgir. »