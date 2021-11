Mercedes « aurait pu défendre toute la course » contre Max Verstappen au GP du Mexique

James Vowles pense que Mercedes aurait pu rester dans la course pour remporter le Grand Prix du Mexique s’ils n’avaient pas offert à Max Verstappen la tête au virage 1.

Verstappen, partant de la troisième place sur la grille, a contourné Valtteri Bottas et Lewis Hamilton dans le virage d’ouverture, le Finlandais en pole position semblant plus soucieux de s’assurer que son coéquipier champion du monde ait une course propre sur la ligne intérieure.

À partir de ce moment, le pilote Red Bull a contrôlé la course et progressivement construit son avantage, prenant finalement le drapeau à damier 16,555 secondes devant Hamilton pour devancer le Britannique de 19 points au classement du Championnat du monde.

Hamilton n’a jamais eu le rythme pour se rapprocher de Verstappen, quelle que soit la stratégie, et a dû défendre Sergio Perez vers la fin pour conserver la deuxième position.

Mais Vowles pense que la course aurait pu se dérouler très différemment si seulement Bottas – qui a été critiqué par le patron de l’équipe Toto Wolff après la course pour la façon dont il avait abordé le premier virage – et Hamilton avait pu garder le Néerlandais derrière eux dans ces premiers stades.

« Je ne pense pas que vous ayez besoin de moi pour vous dire que Red Bull était incroyablement rapide en course, plus rapide que nous – ils avaient une bien meilleure voiture », a déclaré le directeur de la stratégie de Mercedes en sport automobile lors du débriefing de l’équipe après la course.

« Verstappen a réussi à s’éloigner de Lewis quand il en avait besoin, et Perez était partout dans la boîte de vitesses de Lewis pendant toute la course. Mais si nous avions conservé notre position – nous étions premier et deuxième sur la grille – il y a un peu plus que vous pouvez faire maintenant en équipe.

« Par exemple, vous pouvez créer un petit espace entre vos deux voitures – vous devez de toute façon le faire naturellement pour des raisons de refroidissement. Cela vous donne juste une probabilité légèrement plus élevée que votre voiture principale réussisse et ne soit pas réduite.

« Donc, si nous nous étions échappés et avions été premier et deuxième, je pense qu’il y avait de bonnes chances que nous aurions pu nous défendre contre les Red Bulls toute la course. »

Vowles, cependant, a ajouté la mise en garde qu’une telle théorie dépendait du fait que les deux Red Bulls n’étaient pas immédiatement derrière, ce qui aurait donné à leurs rivaux un avantage stratégique.

« A l’inverse, si nous étions premiers mais que les deux Red Bull étaient derrière nous en deuxième et troisième place, je pense qu’il aurait été terriblement difficile de conserver la tête de la course », a-t-il ajouté.

« Ils auraient pu arrêter une voiture plus tôt et une voiture en retard, et finalement nous aurions été compromis avec ces deux voitures.

« Là où nous avons terminé, P2 avec Lewis, était vraiment correct sur la base des performances, malheureusement, après le départ et je suis heureux que nous ayons tenu le coup. C’était une stratégie défensive que nous avons employée toute la race.

«Bien sûr, dans le cas de Valtteri, il est reparti avec beaucoup moins (P15) qu’il ne le méritait. S’il n’avait pas été touché dans le virage 1 (par Daniel Ricciardo), nous aurions vraiment dû repartir avec la quatrième au pire et la troisième de manière plus réaliste.

