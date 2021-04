Mercedes avertit que les limites de développement pourraient verrouiller l’avantage de Red Bull cette année · .

Andrew Shovlin, ingénieur des performances sur piste de Mercedes, a déclaré que l’équipe pourrait ne pas être en mesure de surpasser Red Bull en raison des nouvelles restrictions introduites pour la saison de F1 2021.

Red Bull a battu les champions du monde en pole position de près de quatre dixièmes de seconde à Bahreïn. Alors que Lewis Hamilton a remporté une victoire serrée pour Mercedes en course, il a été aidé par Max Verstappen qui rencontrait un problème de différentiel sur sa voiture.

Shovlin craint que Mercedes ne soit pas en mesure de surmonter l’avantage de vitesse de base de Red Bull cette année. Les champions du monde ont été les plus durement touchés par les nouvelles restrictions de développement aérodynamique liées aux positions du championnat 2020 des équipes. Les équipes sont également limitées à une spécification de bloc d’alimentation cette année, ce qui les empêche d’introduire des mises à niveau.

«L’essentiel cette saison est que c’est différent», a déclaré Shovlin. «Normalement, vous vous tourneriez vers la soufflerie pour essayer de mettre un peu d’appui au cours de l’année. Vous regarderiez également l’unité de puissance, essayez de trouver un peu de puissance. Mais ces deux éléments sont très limités par la réglementation.

«Nous avons donc très peu de temps dans la soufflerie. Le dynamomètre est également fortement limité, vous ne pouvez pas développer le moteur pour la performance cette année.

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre moisMercedes explore donc d’autres moyens pour devenir plus compétitif. «Nous devons examiner des domaines plus subtils liés aux caractéristiques de conduite», a expliqué Shovlin. «Je pense aussi arriver sur le circuit avec la voiture bien triée, bien équilibrée, faire ses devoirs, savoir combien de temps les pneus rouleront. [will help].

«Cette saison, ce championnat va en fait descendre dans les belles marges, je pense, plus que d’habitude. Je ne pense pas que nous puissions vraiment nous développer à un point où nous pourrions prendre de l’avance et j’espère que Red Bull ne se développera pas à un point où il est clair devant.

Red Bull n’a pas été plus lent que Mercedes à tout moment sur le circuit international de Bahreïn, a déclaré Shovlin.

«Nous n’avons pas vraiment de forces par rapport à eux, c’est ce que je dirais. Nous avons eu de nombreuses années où nous avons pu compter sur la vitesse en ligne droite, les virages à grande vitesse ou les virages interconnectés. Si vous regardez ici, nous ne leur avons pris aucun temps nulle part.

«Il y a eu quelques virages, ils nous ont vraiment enlevé des morceaux en qualifications: la grande vitesse, également les virages 9 et 10, ils étaient très forts là-bas. Et c’est vraiment le principal, c’est que vous pensez que lors des qualifications, nous sommes juste à leur rythme dans nos meilleurs virages et ils sont plus rapides dans les autres. Nous avons donc besoin d’une voiture plus rapide. Aussi simple que cela. »

Alors que toutes les équipes ont tourné plus lentement à Bahreïn qu’elles ne l’avaient fait l’année précédente, Mercedes a perdu beaucoup plus de terrain que ses rivales. Cela est dû à de nouvelles réglementations réduisant les dimensions du plancher arrière pour réduire les appuis, qui sont soupçonnés d’avoir frappé les voitures à faible râteau comme la Mercedes plus durement que la conception à râteau élevé de Red Bull.



Analyse: Cinq facteurs décideront de la fin de ce combat pour le titreShovlin a déclaré que «cela pourrait bien être le cas» que les voitures à faible râteau souffraient davantage sous les nouvelles règles. «Je sais qu’ils ont remporté la dernière course [of 2020] mais généralement nous étions en avance à la fin de l’année et ce n’est plus le cas maintenant. Donc, soit nous avons été plus touchés par les règles, soit ils ont eu un meilleur taux de développement depuis qu’ils ont appliqué les modifications réglementaires.

«Mais c’est ce que c’est. Nous avons une voiture qui pourrait remporter un championnat si nous prenons des décisions intelligentes, faisons du bon travail avec et fonctionnons bien tout au long de l’année. Mais qu’il s’agisse ou non d’un râteau élevé ou faible, nous ne pouvons rien y faire.

«Ce que nous ne pouvons certainement pas faire, c’est dire soudainement ‘nous allons soulever l’arrière de notre voiture de 30 millimètres et travailler avec cela’ parce que cela annulerait la saison. Nous perdrions tellement à faire cela pour le récupérer, ce n’est tout simplement pas pratique.

