Mercedes blâme le combat avec Ferrari dans la saison 2019 de Formule 1 pour les problèmes de moteur actuels

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les inquiétudes de l’équipe concernant la fiabilité du groupe motopropulseur provenaient de leur bataille avec Ferrari en 2019.

La Scuderia a semblé produire la classe du terrain sur le plan du groupe motopropulseur au début de 2019, mais la controverse a rapidement enflé autour de leur moteur – ce que Max Verstappen a déclaré publiquement a montré qu’il « trichait » de la part de Ferrari afin d’obtenir un avantage.

Cela aurait été fait en modifiant la façon dont le débit de carburant et la combustion de l’huile étaient effectués dans le groupe motopropulseur, et la FIA a publié des directives techniques pour les empêcher d’utiliser à nouveau la même approche en 2020, bien que les preuves n’aient pas été concluantes quant à savoir s’ils avaient ou non en fait enfreint les règles en 2019.

Mais tout au long de cette année, Mercedes a rattrapé ses concurrents, ce qui les a amenés à faire autant de progrès que possible au sein de leur division des groupes motopropulseurs.

Bien que cela ait finalement porté ses fruits en termes de retour à un niveau proche avec Ferrari, Wolff a déclaré que cela avait coûté la construction d’un groupe motopropulseur d’une fiabilité totale.

Le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré après la course qu’ils avaient choisi de prendre le nouvel ICE de Hamilton au Grand Prix de Sao Paulo pour lui donner plus de puissance pour le reste de la saison plutôt que pour des problèmes de fiabilité, mais le directeur de l’équipe a déclaré qu’ils étaient toujours pas « 100% à l’aise » avec leurs moteurs dans leur forme actuelle.

« Nous avons été poussés très fort en 2019 et sommes arrivés avec une unité de puissance en 2020 qui était juste là, mais peut-être que cela nous a trop sollicités », a déclaré Wolff, cité par Motorsport.com.

« Si vous êtes constamment à la recherche de performances, la fiabilité prend parfois du retard. Et je suppose que c’est ce qui s’est passé.

« Nous ne sommes pas encore à 100% à l’aise de notre côté de la fiabilité et du côté de la dégradation. Ce que nous savons avec certitude, c’est que nous perdons de la puissance à mesure que nous l’exploitons.

« C’est pourquoi nous ne voudrions pas continuer à faire fonctionner ce groupe motopropulseur actuel et nous retrouver en Arabie saoudite ou à Abu Dhabi avec pas grand-chose de plus, si nous sommes toujours dans le championnat. »

Pour l’avenir, un gel du développement des moteurs arrive pour les équipes à partir de 2022 – avec seulement des ajustements limités autorisés avant que le sport n’introduise sa nouvelle formule de moteur en 2026.

Avec cela, le patron de Mercedes espère que l’équipe pourra se mettre dans une position aussi solide que possible pour produire la meilleure unité de puissance de l’année prochaine et, surtout, ne pas encourir les mêmes pénalités de grille que celles qu’elle a subies depuis la pause estivale.

« Il faut pousser fort, dit-il. « Nous combattons un moteur Honda extrêmement puissant et fiable, et ces gars-là ont mis toutes les ressources que vous pouvez potentiellement déployer sur cette dernière saison. Assez juste.

«Et cela continuera d’être l’unité de puissance au cours des prochaines années, d’une manière ou d’une autre de manière figée.

« Par conséquent, nous devons juste nous assurer que l’année prochaine, nous commençons avec un moteur aussi performant que celui que nous avons actuellement, mais qui peut réellement traverser les saisons sans encourir de pénalités moteur. »