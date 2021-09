Mercedes « catégorique » après que Hamilton a ignoré l’appel

Toto Wolff dit que son équipe était « catégorique » sur le fait que Lewis Hamilton devait s’arrêter à Sotchi, même après avoir ignoré le premier appel à le faire.

Les Mercedes pilote a remporté sa 100e victoire en Formule 1 de manière spectaculaire au Grand Prix de Russie, prenant la tête avec quelques précieux tours à faire.

Il l’a fait alors qu’il s’arrêtait pour des pneus intermédiaires lorsque la pluie a commencé à tomber alors qu’il était alors leader Lando Norris décidé de rester en dehors et d’essayer d’aller jusqu’au bout en slicks.

Hamilton voulait initialement faire la même chose, ignorant le premier message de l’équipe lui disant d’entrer, mais Wolff dit que même alors, les stratèges n’avaient aucun doute.

“Je pense que pour le pilote, c’est toujours très difficile lorsque la moitié de la piste est sèche et l’autre un peu humide”, a-t-il déclaré aux journalistes à Sotchi.

« Nous savions que le grand temps allait arriver. Alors Valtteri [Bottas] a piqué le tour avant, puis notre grenouille météo et les stratèges étaient catégoriques pour pit.

McLaren a suggéré que Norris boxe aussi, mais il voulait rester en dehors et, contrairement à Mercedes, ils l’ont d’abord laissé faire et l’ont laissé faire.

Cela s’est avéré coûteux car il est parti peu de temps après, perdant la chance de remporter sa toute première victoire en Formule 1.

Wolff comprend cependant pourquoi lui et son équipe ont fait un tel appel.

“Nous étions en quelque sorte prêts à nous préparer à la fin difficile, que nous puissions ou non dépasser Lando en piste”, a-t-il ajouté.

« Ensuite, la pluie a frappé et les choses sont devenues assez erratiques à ce stade. Je comprends pourquoi il était si difficile pour McLaren de prendre cette décision de rester en dehors ou d’entrer.

« En tant que leader, vous ne pouvez que perdre. Nous en avons profité, et c’est spectaculaire pour les fans, je suppose.

Il ne sait pas non plus si Hamilton aurait pu prendre la tête sans la pluie, étant donné qu’il avait eu du mal à dépasser l’autre McLaren de Daniel Ricciardo plus tôt dans la course.

« Lewis était coincé derrière Ricciardo au début de la course, même si Ricciardo avait le DRS », a déclaré l’Autrichien.

« Je pense que ça aurait été difficile de passer. Ils avaient une voiture rapide aujourd’hui, et elle a été bien gérée de son côté.