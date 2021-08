Mercedes, championne de Formule E, partira après la saison prochaine · .

in

Les champions de Formule E Mercedes ont annoncé qu’ils quitteraient la série à la fin de la saison prochaine.

Nyck de Vries a remporté le championnat des pilotes à Berlin le week-end dernier tandis que Mercedes a décroché le trophée des équipes. Tous deux sont devenus les premiers champions du monde de Formule E.

La marque quittera la Formule E à la fin de la saison prochaine, qui sera la dernière année du châssis actuel de deuxième génération. Comme son rival BMW, qui a fait sa dernière apparition dans la série le week-end dernier, Mercedes a annoncé son intention de se recentrer sur ses véhicules électriques routiers.

“Dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique, la marque a délibérément choisi de réaffecter les ressources pour cette montée en puissance accélérée de l’électrification, notamment le développement de trois architectures exclusivement électriques qui seront lancées en 2025”, a déclaré Mercedes dans un communiqué.

“Par conséquent, Mercedes réaffectera les ressources de son programme de championnat du monde ABB FIA de Formule E vers l’application des leçons apprises en compétition au développement de produits en série.”

Mercedes est le troisième constructeur allemand à quitter la Formule E. Audi a rejoint BMW en se retirant le week-end dernier. L’équipe Andretti qui a accueilli l’entrée d’usine de BMW restera dans la série, mais le concurrent de longue date ABT ne continuera pas sans le soutien d’Audi.

Mercedes a célébré la victoire des deux titres le week-end dernierCependant, Porsche a confirmé à . que, malgré les suggestions lors de la “journée de la puissance” du groupe Volkswagen plus tôt cette année, ils pourraient se tourner vers d’autres séries où ils pourraient développer leur propre architecture de batterie, ils resteront en Formule E pour développer technologies de voitures électriques de route.

Les rumeurs suggèrent que l’entrée de Mercedes en Formule E pourrait se poursuivre en tant qu’équipe privée, potentiellement soutenue par son patron du sport automobile Toto Wolff. Le directeur de l’équipe de Formule E, Ian James, a confirmé qu’il y avait un potentiel pour l’équipe de continuer au-delà de l’implication de Mercedes en tant qu’équipe d’usine.

“Nous avons été extrêmement chanceux de bénéficier du soutien de Mercedes-Benz dans la construction d’une opération de Formule E de premier plan au cours des dernières saisons”, a déclaré James. “Je tiens à remercier l’entreprise pour sa confiance et son soutien dans notre voyage jusqu’à présent – et tout au long de ce que nous espérons être une conclusion réussie de la saison huit [2022] avec un défi de championnat fort.

« Bien que Mercedes-Benz ait décidé de partir, nous reconnaissons la valeur et la puissance de la Formule E ; par conséquent, nous explorerons les meilleures options pour que l’équipe continue de concourir.

Le client Mercedes Venturi a confirmé lors de l’EPrix de Londres qu’il avait déjà commencé à étudier d’autres options pour les machines de troisième génération du championnat si son fournisseur se retirait.

Mercedes est arrivée en Formule E via son équipe de course client HWA, qui a disputé la saison 2018-19 avec le pilote DTM Gary Paffett et l’ancien pilote McLaren Stoffel Vandoorne, en utilisant des groupes motopropulseurs Venturi.

Après avoir connu quelques succès, dont une pole position à Hong Kong et un podium à Rome pour Vandoorne, l’entrée de HWA est devenue l’équipe d’usine Mercedes. Vandoorne a remporté deux podiums lors des premières manches de la saison, avant qu’une période sèche pour l’équipe ne se termine par une victoire une-deux pour Vandoorne, avec son nouveau coéquipier Nyck de Vries à la deuxième place, lors de la course finale à Berlin en 2020.

De Vries a commencé la saison 2021 avec une victoire et a scellé le titre lors d’une finale dramatique qui s’est décidée dans les derniers tours autour de Tempelhof le week-end dernier.

