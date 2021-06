Mercedes cible désormais l’équipement d’arrêt au stand de Red Bull

in

Mercedes a tourné son attention des ailes arrière de Red Bull à son équipement d’arrêt au stand, selon le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko.

La bataille hors piste entre les deux rivaux du titre est sans doute plus tendue que celle en piste, car les arguments continuent de déborder de week-end de course en week-end de course.

La saga flexi-wing, qui a commencé à Barcelone, a finalement conduit la FIA à intervenir et à mettre en œuvre des tests plus stricts à partir du Grand Prix de France.

Mais maintenant, Mercedes essaie de faire pression sur Red Bull dans un autre domaine qu’ils jugent non conforme à la réglementation : leur équipement de ravitaillement.

Red Bull est réputé pour ses arrêts aux stands super fluides, cohérents et bas de deux secondes et cela a attiré l’attention de leurs rivaux du championnat.

Cependant, comme la guerre de l’aile arrière qui n’a en fait entraîné aucune protestation malgré leur menace constante, Marko a également rejeté ce dernier stratagème alors que davantage de jeux d’esprit étaient joués.

“Maintenant, ils ont également marqué notre matériel d’arrêt au stand comme illégal”, a déclaré Marko au journal allemand RTL.

« Mais c’est aussi de l’air chaud.

« Nous nous concentrons donc sur la course et nous voulons être préparés de manière optimale pour cela.

« Nous ne nous préoccupons pas de ces questions périphériques. L’incertitude dont a fait preuve Mercedes, la guerre psychologique qu’ils mènent, cela en dit assez.

“Max [Verstappen] l’a déjà dit, mais nous parlons sur la piste.

« Mercedes est nerveux. Vous pouvez le dire par leur réaction, mais nous ne nous abaissons pas à leur niveau.

« Nous continuons à nous concentrer sur des choses réelles. Toute l’histoire de l’aileron arrière n’était aussi qu’une tempête dans une tasse de thé.

Marko a également averti Mercedes de ce à quoi ils se livraient cette saison dans la bataille pour le titre de champion du monde.

« Toute notre équipe est très motivée. Nous avons longtemps souffert de la domination de Mercedes », a-t-il ajouté.

« Il y a une cohésion, une fascination et une passion qui nous distinguent, toute l’équipe est impatiente et avide de ce titre de champion du monde.

