Mercedes compte le coût des règles de plancher change alors que Red Bull ouvre la voie à Bahreïn · .

Les deux premières séances d’essais de la saison de Formule 1 à Bahreïn ont été dominées par Max Verstappen. Outre le pilote Red Bull qui ne faisait plus qu’un avec sa voiture, il y avait beaucoup à retenir de la première journée sérieuse d’action sur piste de cette année.

La première pratique s’est déroulée dans des conditions étouffantes, avec une température de l’air supérieure à 33 ° C pendant une grande partie de la séance. La température de la piste a démarré très haut, vers 48 ° C, avant que le soleil qui s’abaisse progressivement ne fasse baisser les températures de manière fractionnée.

Courir au moment le plus chaud possible n’allait pas fournir de données utiles pour ce qui sera une course de nuit beaucoup plus fraîche, donc malgré la réduction de la session de 90 minutes à 60 (comme ce sera le cas pour toutes les sessions du vendredi en 2021), le des tours plus représentatifs ne sont intervenus qu’à la fin de la session.

Derrière le Red Bull de Verstappen se trouvait la Mercedes de Valtteri Bottas. Les équipes à moteur Mercedes semblent avoir un avantage de vitesse en ligne droite cette année, les vitesses de pointe tout au long du tour étant atteintes à plusieurs reprises par les pilotes avec le groupe motopropulseur de la marque dans leur voiture.

Verstappen a ouvert la voie lors des deux séances d’aujourd’hui, mais Charles Leclerc de Ferrari a partagé un détail à la fin de la journée, ce qui rend l’image moins claire. «Nous n’avons pas couru [our power unit] pour le moment, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour quiconque dans le paddock aujourd’hui », a-t-il déclaré. «Nous ne savons donc pas à quel point ils mettent des sacs de sable.» Toute tentative de «mise en sacs de sable» lors de la deuxième pratique était masquée par le fait que tant de voitures étaient en piste à la fois que la plupart des tours étaient embourbés par le trafic dans une certaine mesure.

La séance du soir a également marqué un changement d’instructions du directeur de course concernant les limites de piste au virage quatre. Peut-être que personne ne l’a dit à Valtteri Bottas, car à pas moins de cinq reprises, il a eu un temps supprimé pour avoir franchi les lignes blanches à l’extérieur de la sortie du coin. Les 19 autres pilotes n’avaient que quatre tours supprimés entre eux.

Les deux pilotes Mercedes ont épinglé leurs difficultés à ce virage sur une combinaison de vents de 15 km / h et d'un arrière instable qui avait également été un problème lors des tests. Lewis Hamilton a également blâmé «les performances que nous avons perdues sur les pneus cette année» en terminant la journée troisième plus rapide derrière Verstappen et Lando Norris de McLaren.

La racine des problèmes d’instabilité de l’arrière de Mercedes semble être les modifications du plancher arrière, des conduits de frein et des diffuseurs imposés par la réglementation 2021 pour réduire les appuis. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que les voitures à « râteau élevé » telles que la Red Bull ont été moins gravement touchées par ce changement que leur conception à « faible râteau ».

«Nous avons probablement plus souffert du changement de réglementation que les voitures avec un râteau plus élevé, et le Red Bull a suivi ce concept pendant de nombreuses années», a-t-il déclaré.

La voiture à faible râteau d’Aston Martin a peut-être aussi souffert. «Il nous est donc plus difficile de récupérer une partie de l’appui perdu. Mais jusqu’à présent, ce que j’ai vu et ce que j’espère, c’est que nous pouvons vraiment avoir un combat vraiment difficile, c’est ce que les fans veulent voir et ce que nous aimerions avoir.

Pendant ce temps, Aston Martin, qui a décidé d’imiter l’approche à faible râteau de Mercedes l’année dernière, a également démarré discrètement le premier week-end de course de l’année.

Williams a mis le plus grand fardeau sur les longues courses sur poulies moyennes lors de la séance du soir, Nicholas Latifi et George Russell effectuant des relais inégalés (en distance) de 14 tours à ce qui peut être considéré comme un rythme de course. Alpine a terminé deuxième avec le retour de F1 Fernando Alonso qui a parcouru 13 tours dans son plus long relais et Esteban Ocon en a accumulé 12. Les deux pilotes Aston Martin ont également franchi la barre des 10 tours sur leurs longs parcours, tout comme Giovinazzi et Norris.

En fin de compte, et avec moins de tours malgré leur inexpérience, se trouvaient les recrues de Haas Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Mazepin a trouvé ses premières séances d’essais en F1 «assez difficiles» d’un point de vue technique mais «très spéciales», tandis que Schumacher a admis que la première séance d’essais était sa première conduite en F1 dans des conditions chaudes.

« Je me sens vraiment à l’aise dans la voiture, ce qui est évidemment un très bon signe », a déclaré Schumacher. «Cela montre que nous avons fait le bon travail pour me préparer, monter dans la voiture et simplement être à l’aise.»

Les qualifications de demain fourniront la première indication du véritable ordre hiérarchique, même si, comme toujours, les tactiques de course seront également en jeu. Pirelli a indiqué que le composé de pneu souple, qui résiste à la piste très abrasive de Bahreïn, ressemble à un meilleur pneu de course que prévu en raison de ses performances supérieures.

Mario Isola, responsable de la F1 et du sport automobile de Pirelli, a révélé que le pneu souple était en moyenne 0,9 s plus rapide par tour que le pneu moyen – environ le double de ce qui était prévu. L’écart de performance entre le moyen et le dur – fréquemment utilisé par Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo et les deux pilotes Alpine – était, comme prévu, d’environ 0,4 s.

Une autre partie du puzzle pour les équipes est les temps au tour relativement lents, même compte tenu des conditions venteuses, qui étaient un peu comme lors des tests de pré-saison. Ferrari s’est rapproché de son rythme de 2020 plus que quiconque, mais était encore à près de deux secondes.

«La piste n’était pas rapide aujourd’hui, mais il est encore difficile de comprendre pourquoi la piste n’était pas rapide», a observé Isola. Après une journée de chronos remarquablement serrés – une seconde a couvert les 16 meilleurs pilotes et huit des 10 équipes – cela peut être une indication supplémentaire qu’il y a beaucoup de sacs de sable parmi tout ce sable.

