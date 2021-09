Mercedes confirme enfin George Russell pour la saison 2022

in

Après le passage de Valtteri Bottas à Alfa Romeo, George Russell a été dûment annoncé comme pilote Mercedes pour 2022.

Russell, membre de longue date du programme junior de Mercedes, s’est fait le grand favori pour une promotion avec une solide série de performances jusqu’à présent en 2021.

Le Britannique a déjà figuré dans les points à deux reprises, le deuxième d’entre eux étant son premier podium avec P2 au Grand Prix de Belgique.

Avec les performances accrocheuses de Russell juxtaposant la campagne médiocre de Bottas chez Mercedes, les appels devenaient de plus en plus forts pour changer – et c’est exactement la voie que Mercedes a empruntée.

Bottas rejoint Alfa Romeo pour 2022, libérant le siège aux côtés de Lewis Hamilton avec Russell mettant la plume sur papier sur un accord qui dit initialement “à partir de la saison 2022”.