Mercedes confirme sa sortie de la Formule E

Quelques jours seulement après avoir remporté le titre de Formule E avec Nyck de Vries, Mercedes a annoncé que la saison 8 serait la dernière de la série de courses électriques.

Bien qu’elle n’ait rejoint la Formule E qu’avant sa sixième saison, Mercedes est déjà sur le point de se retirer en citant un ” recentrage des ressources pour le développement de véhicules électriques “.

Le mois dernier, Mercedes a annoncé qu’elle s’orienterait vers une gamme de voitures de route entièrement électriques d’ici 2030, la société déclarant qu’elle appliquerait les leçons apprises de la compétition en Formule E au développement de produits.

À l’avenir, la société concentrera ses activités de sport automobile sur la Formule 1, renforçant ainsi le statut du sport en tant que laboratoire le plus rapide pour développer et prouver des technologies de performance futures durables et évolutives.

La décision de Mercedes intervient quelques jours seulement après que De Vries, qui a été lié à un passage à l’équipe Williams F1, ait remporté le titre de Formule E de la saison 7.

Markus Schafer, membre du conseil d’administration de Daimler, a déclaré : « Chez Mercedes-Benz, nous nous sommes engagés à lutter pleinement contre le changement climatique au cours de cette décennie.

« Cela exige la transformation accélérée de notre entreprise, de nos produits et services vers un avenir sans émissions et axé sur les logiciels, et pour y parvenir, nous devons nous concentrer pleinement sur nos activités principales.

« Dans le sport automobile, la Formule E a été un bon moteur pour prouver notre expertise et établir notre marque Mercedes-EQ, mais à l’avenir, nous continuerons à pousser le progrès technologique – en particulier du côté de la propulsion électrique – en nous concentrant sur la Formule 1.

« C’est l’arène où nous testons constamment notre technologie dans la compétition la plus intense que le monde automobile ait à offrir – et l’étoile à trois branches ne brille guère ailleurs.

“La F1 offre un riche potentiel de transfert de technologie, comme nous pouvons le voir dans des projets en cours tels que Vision EQXX, et notre équipe et l’ensemble de la série atteindront le statut net zéro d’ici la fin de la décennie.”

“3, 2, 1… OUAAAAAAAAAAAAHHHHH !!!” 📸#WeDriveTheCity #BerlinEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/a1EDTJJaZC – Équipe de Formule E Mercedes-EQ (@MercedesEQFE) 15 août 2021

Mercedes a déjà commencé à explorer les options permettant à l’équipe de continuer à participer à la Formule E pendant l’ère Gen 3 sous un nouveau propriétaire.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré : « Nous sommes entrés en Formule E avec un esprit ouvert sur la série et son approche innovante du sport automobile.

« Beaucoup de travail acharné a été consacré à la constitution de l’équipe et à la rendre compétitive – et nous avons vu un groupe incroyable de femmes et d’hommes talentueux livrer au plus haut niveau.

« Nous pouvons être fiers de nos réalisations et en particulier du double championnat du monde remporté le week-end dernier à Berlin, qui constituera une étape historique dans la longue histoire du sport automobile de Mercedes-Benz.

“Nous allons tout donner pour nous assurer que nous terminons notre aventure en Formule E avec style dans la saison 8.”